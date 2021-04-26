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  4. Yer: İstanbul! Polise yakalandı, yaptığı teklif 'pes' dedirtti

Yer: İstanbul! Polise yakalandı, yaptığı teklif 'pes' dedirtti

26.04.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ümraniye'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak nargile keyifli okey partisi düzenleyenlere polis baskın yaptı. Polisin baskın anında okey masasında yakalanan kişiler biri polislere “Biz sizi anlıyoruz siz de bizi anlayın, bize yardımcı olun” diye teklifte bulunurken kafede keyif yapan 22 kişiye 69 bin 960 lira ceza kesti.

Yer: İstanbul! Polise yakalandı, yaptığı teklif 'pes' dedirtti

Tatlısu Mahallesi Göksu Caddesi üzerinde bulunan bir kafenin açık olduğu ihbarını alan Dudullu Asayiş Büro Amirliği ekipleri mekana baskın için harekete geçti. Açık olan kafenin önüne gelen ekipler içeride nargile keyifli okey oynayan kişileri tespit ederek mekana baskın yaptı. Polisleri karşısında gören kişiler büyük şok geçirerek kumar masasını örtbas etmeye çalışırken bazıları saklanmaya çalıştı. Daha sonrasında polis ekipleri arama yaparak korona virüs tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olması gereken kafede nargile keyifli okey oynayan 22 kişi ile karşılaştı.

'BU KONUDA BİZE YARDIMCI OLUN'

Mekanda nargile keyifli okey oynayan kişilerden biri ceza yememek için polis ekiplerini ikna etmeye çalışarak, ”Biz sizi de anlıyoruz, zevkine gelip burayı basmadınız. Biz sana görevini kötüye kullanıyorsun demiyoruz. Ama siz de bu konuda bize yardımcı olun” diye ekiplere teklifte bulundu.

Basılan mekanda görüntülenmek istemeyen kişiler ise basın mensuplarına tepki gösterdi. Kendilerinin çekilmemesini isteyen kişiler, "Kamerayı kapatır mısın artık yeter ayıp” diye tepki gösterdi.

Mekânda bulunanların kimliklerini toplayan polis ekipleri 22 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten kişi başı 3 bin 180 lira olmak üzere 69 bin 960 TL para cezası kesildi.

Kaynak: İHA

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sokağa çıkma yasağı İstanbul Ümraniye

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