HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pişkinliğin bu kadarına da pes: Yolda yürüyen kızın yüzüne tükürmüştü, geri dönüp görüntüsünü izlemiş

Pişkinliğin bu kadarına da pes: Yolda yürüyen kızın yüzüne tükürmüştü, geri dönüp görüntüsünü izlemiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 10:42 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da 10 yaşındaki kızın yüzüne tüküren genç kız, bir süre sonra geldiği bölgede bulunan markette işletmecinin o anı güvenlik kamerasından izlediğini gördü.

Diyarbakır’da 10 yaşındaki kızın yüzüne tüküren genç kız, bir süre sonra geldiği bölgede bulunan markette işletmecinin o anı güvenlik kamerasından izlediğini gördü. Kendini tanıtmayan kız, işletmeciyle birlikte hiçbir şey yapmamış gibi küçük kıza tükürdüğü anı izledi.
Olay, geçtiğimiz cuma günü okul çıkış saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Diclekent Bulvarındaki marketin önünde yaşanmıştı. İddiaya göre kaldırımda maskesiz yürüyen genç kız, okuldan çıkıp evine giden 5’inci sınıf öğrencisi N.Ş.’yi durdurarak yüzüne tükürdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına takıldı.
Bir süre sonra olayın yaşandığı bölgeye gelen genç kız, güvenlik kamerasına takılan markete girdi. Bu sırada şahsın küçük kızın yüzüne tükürme anını izleyen market işletmecisi, durumu gerçekleştiren kızın içeri giren genç olduğunu fark etmedi. Market işletmecisi, tüm bu anları olayı gerçekleştiren kızla birlikte izledi. Pişkinliğin bu kadarına da pes dedirten görüntüler güvenlik kamerasının devamı izlenirken ortaya çıktı.

İçeride ’Hayırdır ne oldu, ne izliyorsunuz’ demiş
Market işletmecisi Mehmet Katran, ilk görüntüleri izledikten sonra olayı tam anlamıyla çözemediğini söyledi. Devamında olan biteni net olarak ayıklayabilmek için diğer görüntüyü de izlediğini belirten Katran, "O da meğerse yan taraftan dönüş yaptı. Bana, ’hayırdır, ne oldu, ne izliyorsunuz’ dedi. Ben de, yolda geçen genç kızın, küçük kızın yüzüne tükürdüğünü söyledim. Haklarını ödeyemeyeceğimiz, büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımızın emeklerine bu tür hareketler resmen yazık ediliyor" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncuyu bu paylaşım ele verdi! Ünlü oyuncuyu bu paylaşım ele verdi!
21 ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı var21 ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı var
Sular ne zaman gelecek?Sular ne zaman gelecek?
1/
En Çok Okunan Haberler
Türkiye ve Azerbaycan arasında koridor oluşuyor
Türkiye ve Azerbaycan arasında koridor oluşuyor
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Yerine gelen dizi belli oldu
Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Yerine gelen dizi belli oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Karabağ'da zafer haberi geldi! Yenilgiyi kabul ettiler
Karabağ'da zafer haberi geldi! Yenilgiyi kabul ettiler
Trump duyurdu! Bakan'ın görevine son verildi
Trump duyurdu! Bakan'ın görevine son verildi
İlginizi Çekebilir
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
İstanbul'da isyan ettiren görüntüler! Sokak ortasında fuhuş
İstanbul'da isyan ettiren görüntüler! Sokak ortasında fuhuş
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
18 yaşındaki gencin ölümündeki skandal iddiayla ilgili flaş açıklama
18 yaşındaki gencin ölümündeki skandal iddiayla ilgili flaş açıklama
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Diğer Haberler
Sayısal Loto sonuçları 9 Kasım 2020 belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? 9 Kasım Sayısal Loto sonuçları
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
Bilim Kurulu üyesi Tezer: Okullar, en son kapatılacak kurumlar
Bilim Kurulu üyesi 'en son kapatılacak kurumlar' diyerek açıkladı
İstanbul metrosunda dehşete düşüren olay! Raylara atladı
İstanbul metrosunda dehşete düşüren olay! Raylara atladı
Yolda yürüyen küçük kızın yüzüne tükürmüştü! Yaptığı 'pes' dedirtti
Yolda yürüyen küçük kızın yüzüne tükürmüştü! Yaptığı 'pes' dedirtti
İstanbul'da korkunç olay! Ağaca asılı ceset bulundu
İstanbul'da korkunç olay! Ağaca asılı ceset bulundu
İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı
21 ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı var
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.