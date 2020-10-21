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  4. Pislik içindeki evi altı kişilik temizleme ekibi 50 saatte temizledi

Pislik içindeki evi altı kişilik temizleme ekibi 50 saatte temizledi

DÜNYA HABERLERİ  | 21.10.2020 08:05 | Son Güncelleme

Özel bir temizlik şirketi gittikleri bir evin fotoğraflarını paylaştı. Her tarafından pislik, küf ve lekelerin fırladığı korku evini altı kişilik ekip 50 saatte eski haline getirebildi.

Pislik içindeki evi altı kişilik temizleme ekibi 50 saatte temizledi

İngiltere’de yıllardır el sürülmeyen adeta korku evine dönen bir ev dramatik bir değişim gösterdi. Özel bir temizlik şirketi tarafından temizlenen ev artık tamamen eve benziyor.
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Altı kişilik ekibin temizlik için giriştiği evin temizlenmeden önceki fotoğrafları adeta mide bulandırıyor. Evin her santimetresi küf, dolap kapakları pislik içinde, yüzeyler çamurdan görünmeyecek haldeydi.
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Evin eski sahibi 80 yaşındaki yaşlı adam, karısı öldükten sonra evde hiçbir şeye dokunmamış.
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Cumbria, Dalton'daki iki yataklı yarı müstakil evin her odası, 6 kişilik ekibin 50 saat süren çalışması sonrasında bambaşka bir yere dönüştü.
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Eve girmeden önce koruyucu tulum ve maskeler giyen ekip, işe çöpleri atmakla başladı.
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Evdeki kiri temizlemek için her bir noktasını ayrı ayrı fırçaladılar. Bakımsızlıktan perişan haldeki evi temizleyen ekipten biri "Kesinlikle karşılaştığım en kötü durumlardan biri" diyerek durumu özetledi.
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İsmini vermek istemeyen ev sahibi, evin temizlenmiş halini gördüğünde gözyaşlarına engel olamadı.
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