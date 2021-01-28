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  4. "Pişmanım" diyen cinayet zanlısına müebbet hapis cezası verildi

"Pişmanım" diyen cinayet zanlısına müebbet hapis cezası verildi

28.01.2021 15:51 | Son Güncelleme:
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Bolu’nun Mudurnu ilçesinde otobüs işletmecisi Refik Gülmezi’i silahla öldürdükten sonra cesedini yol kenarına bırakan Refik Demirtürk, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Olay, 2018 yılında Mudurnu ilçesi Taşkesti- Akyazı karayolu Ilıca köyü yakınlarında meydana geldi.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde otobüs işletmecisi Refik Gülmezi’i silahla öldürdükten sonra cesedini yol kenarına bırakan Refik Demirtürk, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2018 yılında Mudurnu ilçesi Taşkesti- Akyazı karayolu Ilıca köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yol kenarında erkek cesedi olduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede cesedin 55 yaşındaki Refik Gülmez’e ait olduğunu, başına 2, göğsüne 1 el ateş edilerek öldürüldüğünü tespit etti.

Cinayetle ilgili çalışma başlatan Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülmez’in eşinin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Refik Gülmez’in eşi Meliha Gülmez ve yanında çalışan Niyazi Derleme ile cinayet zanlısı Refik Demirtürk çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Bir süre cezaevinde kalan Meliha Gülmez ve Niyazi Derleme tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde ’kasten adam öldürme’ suçlamasıyla tutuklu yargılanan Refik Demirtürk ve tutuksuz yargılanan Meliha Gülmez ile Niyazi Derleme son kez hakim karşısına çıktı. Son sözleri sorulan Meliha Gülmez ve Niyazi Derleme, cinayetle bir ilişkilerinin olmadığını ifade ederek, beraatlerini talep etti. Cinayet zanlısı Refik Demirtürk ise "Benim kadar diğer sanıklar da suçludur. Pişmanım, tahliyemi talep ederim" şeklinde konuştu.
Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Refik Demirtürk’e ’kasten adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıklar Meliha Gülmez ve Niyazi Derleme’nin ise beraatlerine karar verildi.

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