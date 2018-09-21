Pişmaniye kutularında çikolata görünümlü afyon sakızı ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada pişmaniye kutularının içerisine konulmuş çikolata görünümlü 4,5 kilo afyon sakızı ele geçirildi.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada açık kimliği ve uyruğu öğrenilemeyen yabancı bir kişinin yanında bulunan 8 paket pişmaniye kutusu içerisine konulmuş 120 adet çikolata görünümlü toplam 4,5 kilo afyon sakızı ele geçirildi. Yabancı uyruklu kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
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