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Pişmaniye kutularından uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 22:15 | Son Güncelleme

Bitlis'te yabancı uyruklu bir kişiye ait pişmaniye kutularının içinde 4 kilo 500 gram afyon sakızı bulundu

BİTLİS (AA) - Bitlis'te, yabancı uyruklu bir şüpheliye ait pişmaniye kutularında 4 kilo 500 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Ekipler tarafından Bitlis'te durdurulan araçtaki yabancı uyruklu şüpheliye ait 8 paket pişmaniye kutusunda 120 adet çikolata görünümlü 4 kilo 500 gram afyon sakızı ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, olayla ilgili yakalanan şüphelinin "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, Bitlis ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği de vurgulandı.

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Afyon sakızı Bitlis Pişmaniye yabancı uyruklu

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