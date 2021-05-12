"Pişmiş tavuk almaya gidiyorum" dedi, 4 bin 50 lira ceza yedi

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Ramazan Bayramı arifesinde de Covid-19 denetimlerini sürdürdü. Kent genelinde denetim yapan ekipler, cadde ve sokaklarda dolaşan vatandaşların tek tek izin belgesine baktı. İkametgah adreslerini sorgulayıp ev mesafelerini kontrol etti.

''PİŞMİŞ TAVUK ALMAYA GİDİYORUM''

Alışveriş bahanesiyle sokağa çıkma kısıtlamasında adresinden uzak bölgede olanlara da ceza yazıldı. "Pişmiş tavuk almaya gidiyorum" diyen bir kişi de 4 bin 50 lira idari para cezasından kurtulamadı. Geniş kapsamlı yapılan Covid-19 denetiminde insan yoğunluğunun önüne geçebilmek için de kavşaklarda da araçlar tek tek durduruldu. Sürücü ve yolcuların izin belgesi kontrol edildi.

(İHA)

