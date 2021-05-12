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  4. "Pişmiş tavuk almaya gidiyorum" dedi, 4 bin 50 lira ceza yedi

"Pişmiş tavuk almaya gidiyorum" dedi, 4 bin 50 lira ceza yedi

12.05.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, dışarı çıkan kişilerin izin belgesi ile ikametgah adreslerini tek tek sorguladı. "Pişmiş tavuk almaya gidiyorum" diyen bir kişi de cezadan kurtulamadı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Ramazan Bayramı arifesinde de Covid-19 denetimlerini sürdürdü. Kent genelinde denetim yapan ekipler, cadde ve sokaklarda dolaşan vatandaşların tek tek izin belgesine baktı. İkametgah adreslerini sorgulayıp ev mesafelerini kontrol etti.

''PİŞMİŞ TAVUK ALMAYA GİDİYORUM''

Alışveriş bahanesiyle sokağa çıkma kısıtlamasında adresinden uzak bölgede olanlara da ceza yazıldı. "Pişmiş tavuk almaya gidiyorum" diyen bir kişi de 4 bin 50 lira idari para cezasından kurtulamadı. Geniş kapsamlı yapılan Covid-19 denetiminde insan yoğunluğunun önüne geçebilmek için de kavşaklarda da araçlar tek tek durduruldu. Sürücü ve yolcuların izin belgesi kontrol edildi.

(İHA)

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