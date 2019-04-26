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Pist onarımı tamamlanan Trabzon Havalimanı, uçuşlara açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 09:03 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin hava trafiği yönünden en önemli havalimanları arasında yer alan ve yılda 29 binin üzerinde uçağın iniş kalkış yaptığı Karadeniz kıyısındaki Trabzon Havalimanı, pist bakımının tamamlanmasının ardından 20 saat sonra yeniden uçuşlara açıldı.

Pist onarımı tamamlanan Trabzon Havalimanı, uçuşlara açıldı

Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA)- TÜRKİYE'nin hava trafiği yönünden en önemli havalimanları arasında yer alan ve yılda 29 binin üzerinde uçağın iniş kalkış yaptığı Karadeniz kıyısındaki Trabzon Havalimanı, pist bakımının tamamlanmasının ardından 20 saat sonra yeniden uçuşlara açıldı.
Türkiye'nin hava trafiği yönünden en önemli havalimanları arasında yer alan, Karadeniz kıyısındaki Trabzon Havalimanı pistinin 400’üncü metresinde, yaklaşık 750 metrekarelik alanda eğim oluştu. Uçakların iniş kalkış güvenliğini tehlikeye sokabileceği öngörülen eğimin ortadan kaldırılması için havalimanının, pist bakımı nedeniyle 8 saat süreyle uçuşa kapatılacağı duyuruldu. Dün sabah saat 10.00 itibariyle uçuşlara kapatılan havalimanında onarım çalışması başladı.
20 SAAT SONRA AÇILDI
Eğim oluşan bölge kazılarak 18 santimetre kalınlığında yeni asfaltla kaplandı. Bakım yapılan alanın, uçakların inişte teker koyduğu yer olması nedeniyle asfaltın soğuması beklendi. Havalimanının, dün saat 18.00 olarak açıklanan uçuşlara açılma saati, bu sabah saat 06.00'ya ertelendi. Havayolu şirketleri, Trabzon Havalimanı'na yapılacak karşılıklı seferleri iptal etti, alana gelen yolcular ise duruma tepki gösterdi. Bazı yolcular servislerle Ordu-Giresun Havalimanı'na götürülürken, bazı firmalar da yolcuları otellere yerleştirdi.
Trabzon Havalimanı tamamlanan pist bakımı ile bugün saat 06.00'da yeniden uçuşlara açıldı.
TRABZON HAVALİMANI
Hava trafiğine 1957 yılında açılan Trabzon Havalimanı'nın 2 bin 640 metre uzunluğa, 45 metre genişliğe ve 7,5 metre banket genişliğine sahip pisti bulunuyor. Havalimanı, orta ebatlı uçakların inmesine uygun 'ICAO' standartlarında yer alıyor. Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul, Ankara ve Adana’ya her gün; İzmir, Antalya, Bursa Yenişehir ve Kocaeli havalimanlarına ise haftada birkaç kez sefer düzenleniyor. Dış hatlarda da Riyad, Düsseldorf ve El Kasım havalimanlarına ise haftada toplam 4 sefer gerçekleştiriliyor. Trabzon Havalimanı'na her yıl 29 binin üzerinde uçak iniş- kalkış yapıyor.

FOTOĞRAFLI

Pist onarımı tamamlanan Trabzon Havalimanı, uçuşlara açıldıPist onarımı tamamlanan Trabzon Havalimanı, uçuşlara açıldıPist onarımı tamamlanan Trabzon Havalimanı, uçuşlara açıldıPist onarımı tamamlanan Trabzon Havalimanı, uçuşlara açıldı

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