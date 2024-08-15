HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Pist şu an full kuş' O sözleri ses kayıtlarına yansıdı! Hepsi pas geçmek zorunda kaldı

'Pist şu an full kuş' O sözleri ses kayıtlarına yansıdı! Hepsi pas geçmek zorunda kaldı

15.08.2024 11:27
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Eskişehir'de 5 kişiyi bıçaklayan saldırganın arkadaşı konuştu

Eskişehir'de 5 kişiyi bıçaklayan saldırganın arkadaşı konuştu

Malatya'da otobüs şarampole yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var

Malatya'da otobüs şarampole yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var

Alanya'da feci kaza: Babanın çabası yetmedi, anne ve 1 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Alanya'da feci kaza: Babanın çabası yetmedi, anne ve 1 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

İçerik devam ediyor
15.08.2024 11:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk Havalimanı’nda iniş için alçalan 3 uçak, kuş sürüleri nedeniyle pisti pas geçmek zorunda kaldı. Pisti pas geçen bir uçağın pilotunun, "Pist şu an full kuş" sözleri ses kayıtlarına yansıdı.

İstanbul hava sahasında ve havalimanları pistlerindeki kuş sürüleri uçuşları etkilemeye devam ediyor. Dün akşam Atatürk Havalimanı'na iniş için alçalan uçağın pilotu pist üzerinde çok sayıda kuş sürüsü gördü. Bunun üzerine uçağın pilotu, hava trafik kontrolörüyle irtibata geçerek durumu bildirdi. Bu sırada 3 uçak pisti pas geçmek zorunda kaldı. Kuş sürüleri pistten uzaklaştırılırken, uçaklar inişlerini sorunsuz gerçekleştirdi.

thumbs_b_c_cd4afaf64c9690cf0da2077582fcfd39

"ÇARPMADIK HERHALDE"

Kuş sürüleriyle ilgili kuleyle pilot arasındaki telsiz konuşmaları ses kayıtlarına yansıdı.

Pilot: Pist kuş dolu, şu an pist sonu full kuş

Kule: Anlaşıldı şu an kuş aracı çıktı. Size bir çarpma oldu mu efendim?

Pilot: Vallahi çarpmadık herhalde. Dikkat ederek indik (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Pilot Atatürk Havalimanı kuş
En Çok Okunan Haberler
Kayıp, aranıyor! Fenerbahçe'de belirsizlik... Yıldız isme ulaşılamıyor

Kayıp, aranıyor! Fenerbahçe'de belirsizlik... Yıldız isme ulaşılamıyor

AK Parti'nin yeni hazırlığının detayları çıktı! 'Ciddi bir kulis bilgisi' diye paylaştı: Medya, iş dünyası ve akademiden isimler var

AK Parti'nin yeni hazırlığının detayları çıktı! 'Ciddi bir kulis bilgisi' diye paylaştı: Medya, iş dünyası ve akademiden isimler var

Aylar önceki sözleri gündem oldu! Sosyal medya yıkıldı: 'Artık inanacağım'

Aylar önceki sözleri gündem oldu! Sosyal medya yıkıldı: 'Artık inanacağım'

'Kızımın namusunu kirlettin' dedi! Hesabını ele geçirdiği adamın 124 bin lirasını aldı

'Kızımın namusunu kirlettin' dedi! Hesabını ele geçirdiği adamın 124 bin lirasını aldı

'Derhal adım atılmazsa kontrolden çıkabilir' Alarma geçildi

'Derhal adım atılmazsa kontrolden çıkabilir' Alarma geçildi

Maskeli saldırgan hakkında bilinmeyen gerçekler!

Maskeli saldırgan hakkında bilinmeyen gerçekler!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.