'Pist şu an full kuş' O sözleri ses kayıtlarına yansıdı! Hepsi pas geçmek zorunda kaldı

İstanbul hava sahasında ve havalimanları pistlerindeki kuş sürüleri uçuşları etkilemeye devam ediyor. Dün akşam Atatürk Havalimanı'na iniş için alçalan uçağın pilotu pist üzerinde çok sayıda kuş sürüsü gördü. Bunun üzerine uçağın pilotu, hava trafik kontrolörüyle irtibata geçerek durumu bildirdi. Bu sırada 3 uçak pisti pas geçmek zorunda kaldı. Kuş sürüleri pistten uzaklaştırılırken, uçaklar inişlerini sorunsuz gerçekleştirdi.

"ÇARPMADIK HERHALDE"

Kuş sürüleriyle ilgili kuleyle pilot arasındaki telsiz konuşmaları ses kayıtlarına yansıdı.

Pilot: Pist kuş dolu, şu an pist sonu full kuş

Kule: Anlaşıldı şu an kuş aracı çıktı. Size bir çarpma oldu mu efendim?

Pilot: Vallahi çarpmadık herhalde. Dikkat ederek indik (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır