Pisten çıkan uçak 'millet kıraathanesi' yapılacak

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON Havalimanı'na iniş yaparken kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala yamaca saplanan, bir daha uçurulamayacağına karar verilince apronda bekletilmeye başlanan Boeing 737- 800 tipi yolcu uçağının teknik aksamı ve bazı parçalarının sökülme işlemine başlandı. Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğu, hizmet dışı kalan uçağı satın alan şirketin direktörü Dennis Richard Lewis görüşüp el sıkıştıklarını, uçağın ilçedeki sahil alanına entegre edilip, millet kıraathanesi olarak kullanılacağını söyledi.

​Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 8622 sefer sayılı 'Zeynep' isimli Boeing 737- 800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak günü, Trabzon Havalimanı'na iniş yaparken kontrolden çıkıp, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları balçığa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. Uçaktaki 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebat, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edildi. Uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı'nda uçak için kurtarma çalışması yapıldı. 500 ve 350 tonluk 2 vinçle, 100 kişilik ekibin 20 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan uçak, havalimanında güvenli bölgeye çekilerek, sigorta şirketi ile uzman ekipler tarafından teknik incelemeye alındı.

TEKNİK AKSAM SÖKÜLMEYE BAŞLANDI

Apronda günlüğü 80 TL karşılığında bekletilen 'Zeynep' adlı uçağın, teknik aksamı ve bazı parçalarının, yabancı sigorta şirketince söküm ve nakil işlemine başlandı. Teknik aksamının sökülmesi için 9'ü Türk, 6'sı yabancı 15 uçak mühendisinin görev yaptığı, sökülen parçaların İngiltere'ye göndereceği bildirildi. Apronda oluşturulan alan çevresinde, ekiplerce sökülen parçaların, gemi ve hava yoluyla İngiltere'ye ulaştırılacağı, işlemlerin ise 1 ayda tamamlanacağı belirtildi.

MİLLET KIRAATHANESİ OLACAK

Trabzon Havalimanı'nda söküm işlemi sürerken, hizmet dışı kalan uçağı satın alan Avtrade firmasının direktörü Dennis Richard Lewis de, Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası bir açıklama yayımlayan Başkan Sağıroğlu, uçağın gövdesinin millet kıraathanesi olarak kullanılmak üzere, şirket yetkilileriyle anlaştıklarını duyurdu. Başkan Sağıroğlu, bedelsiz aldıklarını açıkladığı uçağın gümrük sorunlarının da aşılmasıyla, ilçedeki Emine Erdoğan Hatıra Ormanı'nın yer aldığı alana entegre etmek istediklerini söyledi.

'MİLLETİMİZİN HİZMETİNE SUNACAĞIZ'

Firma yetkilisi Dennis Richard Lewis ile yapılan görüşmeye ilişkin konuşan Başkan İbrahim Sağıroğlu, "Trabzonlu iş adamı Alahittin Aydın'ın katkıları ile birlikte uçağı belediyemize bedelsiz olarak kazandırdık. Uçak yurt dışından Pegasus firmasına kiralandığı için gümrük malı sayılıyor. Uçağın en önemli parçasından en küçük cıvatasına kadar yurt dışına teslim edilmesi gerekiyor. Bununla ilgili olarak resmi yazışmalarımızı başlattık. Öncelikli olarak Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğümüzle sonra ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızla görüşüp izin belgesini çıkartma amacındayız. İzin belgemizi aldıktan sonrada uçağı sahil alanımızda bulunan Emine Erdoğan Hatıra Ormanı'nda uygun bir yere konumlandırarak millet kıraathanesine dönüştürüp, milletimizin hizmetine sunacağız" dedi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bu arada, uçak kazasıyla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma da sürüyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kaza Kırım Ekibi'nce başlatılan incelemeye ilişkin rapor, pilotlar ve kabin görevlilerinin ifadeleri ile dinlenen yolcuların ifadelerinin alındığı soruşturma sonrası iddianame hazırlanacak.

PİLOTLAR İFADE VERMİŞTİ

Uçağın birinci pilotu Ender Bayraktar (62), soruşturma kapsamındaki ifadesinde, kalkış öncesi uçakta herhangi bir soruna rastlamadıklarını; ancak inişten kısa süre sonra uçağın sola yöneldiğini ve motorun kopmasıyla toprak zeminde bir süre sürüklediklerini belirtmişti. Uçağın yardımcı pilotu İrfan Yavuz (46) ise ifadesinde, uçağın tekerlekleri piste değdikten sonra yavaşlamadığını, ardından da denize yöneldiğini ve kontrolü kaptan pilotun devraldığını söylemişti.