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Pisti onarıma alınan Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 10:03 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin hava trafiği yönünden en önemli havalimanları arasında yer alan ve yılda 29 binin üzerinde uçağın iniş kalkış yaptığı Karadeniz kıyısındaki Trabzon Havalimanı, pist bakımı nedeniyle 8 saat süreyle uçuşa kapatıldı.

Pisti onarıma alınan Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı

Selçuk BAŞAR- Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA)- TÜRKİYE'nin hava trafiği yönünden en önemli havalimanları arasında yer alan ve yılda 29 binin üzerinde uçağın iniş kalkış yaptığı Karadeniz kıyısındaki Trabzon Havalimanı, pist bakımı nedeniyle 8 saat süreyle uçuşa kapatıldı. Havalimanı pistinin 400’üncü metresinde eğim oluşan yaklaşık 30 metrekarelik alanda onarım çalışması başlatıldı.
Türkiye'nin hava trafiği yönünden en önemli havalimanları arasında yer alan, Karadeniz kıyısındaki Trabzon Havalimanı pistinin 400’üncü metresinde yaklaşık 30 metre karelik alanda eğim oluştu. Uçakların iniş kalkış güvenliğini tehlikeye sokabileceği öngörülen eğimin ortadan kaldırılması için havalimanı pist bakımı nedeniyle 8 saat süreyle uçuşa kapatıldı. Son uçakların kalkışının ardından saat 10.00 itibariyle uçuşlara kapatılan havalimanında onarım çalışması başladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla saat 18.00'de havalimanının yeniden uçuşlara açılması planlanıyor.
TRABZON HAVALİMANI
Hava trafiğine 1957 yılında açılan Trabzon Havalimanı'nın 2 bin 640 metre uzunluğa, 45 metre genişliğe ve 7.5 metre banket genişliğine sahip pisti bulunuyor. Havalimanı, orta ebatlı uçakların inmesine uygun 'ICAO' standartlarında yer alıyor. Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul, Ankara ve Adana’ya her gün; İzmir, Antalya, Bursa Yenişehir ve Kocaeli havalimanlarına ise haftada birkaç kez sefer düzenleniyor. Dış hatlarda da Riyad, Düsseldorf ve El Kasım havalimanlarına ise haftada toplam 4 sefer gerçekleştiriliyor. Trabzon Havalimanı'na her yıl 29 binin üzerinde uçak iniş- kalkış yapıyor.
UÇAK PİSTTEN ÇIKMIŞTI
Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 8622 sefer sayılı ‘Zeynep’ isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, geçen 14 Ocak'ta Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıkmış, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yönelmişti. İniş takımları, balçığa dönüşen toprağa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabilmişti. 162 yolcu ve 6 mürettebat uçaktan tahliye edilmişti. Uçak, 4 gün sonra yapılan çalışma ile çıkarılıp, havalimanında güvenli bir bölgeye çekilmişti.

FOTOĞRAFLI

Pisti onarıma alınan Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldıPisti onarıma alınan Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldıPisti onarıma alınan Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldıPisti onarıma alınan Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı

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