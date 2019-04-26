Pisti onarıma alınan Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı (3)

PİST BAKIMI UZADI, YOLCULAR HAVALİMANINDA KALDI

Karadeniz kıyısındaki Trabzon Havalimanı'nda saat 10.00'da başlatılan pist bakım çalışması kapsamında, eğim oluştuğu belirlenen 750 metrekare alan kazılarak 18 santimetre kalınlığında yeni asfaltla kaplandı. Asfalt ile kaplanan alanın uçakların inişte teker koyduğu yer olması nedeniyle asfaltın soğuması beklenmeye başlandı. Daha önce saat 18.00 sıralarında yeniden uçuşlara açılacağı duyurulan havalimanının, sabah saat 06.00'ya ertelendiği açıklandı. Havayolu şirketleri, Trabzon Havalimanı'na yapılacak karşılıklı seferleri iptal etti, alana gelen yolcular ise duruma tepki gösterdi. Bazı yolcular servislerle Ordu-Giresun Havalimanı'na götürülürken, bazı firmalar da yolcuları otellere yerleştirdi.

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