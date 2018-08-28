Pistlerin en fit koşucusuydu, şimdiki haline kimse inanamıyor!

63 yaşındaki maraton koşucusu döneminin en fit vücuduna sahipken şimdi bakın nasıl görünüyor.

Ünlü koşucu bakın şimdi nasıl görünüyor

1 / 17 - İngiltere'de yaşayan 63 yaşındaki Chris Larkin, gençliğinde maraton koşucusuydu. İlk maratonunu 1982'de koştuğunda 23 yaşındaydı.

2 / 17 Tam 235 kilo! Fakat fast food yiyeceklere bağımlı olduktan sonra, Chris'in ağırlığı 200 kiloyu geçti. Şu anda 235 kg ağırlığında olan Chris, antrenörlerine ilk yarışından tam 40 yıl sonra eski haline döneceğine yemin etti.

3 / 17 Sürekli artan kilosuna 'artık dur' demek isteyen Chris, şimdi eski haline dönmek için yeniden kilo vermeye başladı. Başlangıç olarak 57 kilo veren Chris, tamamen eski haline dönüp 2022'de The Great Welsh maratonunu yönetmeyi planlıyor.

4 / 17 WalesOnline'a konuşan Chris şöyle konuştu: "Bu, insanı korkutuyor, 90'lı yılların ortalarında daha ağırdım ve gittikçe ağırlaşıyordum. Satış temsilcisi olarak çalışıyordum ve genelde her zaman çalıştığım yerin dışından yemek yiyordum."

5 / 17 "Düzgün yemek için zamanım olmadı. " diye konuşan Chris, 2006 yılı itibariyle 190 kiloya yaklaştığını söylüyor.

6 / 17 Kanepeye dahi sığmıyor Günlük rutininde çok az egzersiz yaptığını ve zamanının çoğunu bir masanın arkasında geçirdiğini anlatan adam, uyurken yatağa sığmadığını, kanepeye dahi oturamadığını söylüyor.

7 / 17 En yüksek kilosuna 2016'nın Haziran ayında ulaştığını söyleyen Chris şöyle devam etti: "O noktada hayatımın bittiğini düşündüm, çok kötüydü."

8 / 17 Arkadaşıyla bahse girdi Meslektaşlarından biriyle 100 Sterline bahse giren Chris, zayıflayacağına dair söz verip hızla kilo vermeye başladı.

9 / 17 Artık sağlıklı beslenen, düzenli olarak yüzen ve zayıflamak için spor salonuna yazılan Chris, ilk koşusundan tam 40 yıl sonra 2022 Galler Maraton'unu kendisi yönetmek istiyor.

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