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Pistten Çıkan Pegasus Uçağı Pilotuna Tutuklama Talebi

24.02.2020 20:30 | Son Güncelleme

İstanbul’da Sabiha Gökçen Havaalanı’nda pistten çıkan, Pegasus Havayolları’na ait Boeing 737 model uçağın pilotu hakkında tutuklama talebinde bulunuldu. Anadolu Ajansı (AA) pilotun tedavi gördüğü hastaneden çıkarılmasının ardından savcılarca ifadesinin aldındığını aktardı

Pistten Çıkan Pegasus Uçağı Pilotuna Tutuklama Talebi

İstanbul’da Sabiha Gökçen Havaalanı’nda pistten çıkan, Pegasus Havayolları’na ait Boeing 737 model uçağın pilotu hakkında tutuklama talebinde bulunuldu. Anadolu Ajansı (AA) pilotun tedavi gördüğü hastaneden çıkarılmasının ardından savcılarca ifadesinin aldındığını aktardı.

5 Şubat’ta, Sabiha Gökçen Havaalanı’nda iniş sırasında pistten çıkan ve parçalanan uçaktaki yolculardan 3’ü yaşamını yitirmiş, kaptan pilot M.A. da dahil 180 kişi yaralanmıştı.

11 yıllık olduğu belirtilen uçağın enkazı, kazada teknik bir etkenin olup olmadığının anlaşılması için Amerikalı havacılık yetkililerince de incelendi.

2018 yılının Ocak ayında bir başka Boeing 737 model Pegasus uçağı da Trabzon Havaalanı’nda iniş sırasında pistten çıkmıştı. Kazada yaralanan olmamıştı.

Bu yıl Ocak ayında da aynı şekilde bir Pegasus uçağının yine Sabiha Gökçen Havaalanı’nda pistten çıkması havaalanının geçici olarak kapatılmasına yol açmıştı.

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