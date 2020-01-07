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  4. Pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları devam ediyor

Pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 22:39 | Son Güncelleme

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda inişinin ardından pistten çıkarak toprak alanda duran yolcu uçağının kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları devam ediyor

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK- Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL (DHA) SABİHA Gökçen Havalimanı'nda inişinin ardından pistten çıkarak toprak alanda duran yolcu uçağının kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Sharjah- İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı saat 09.05'te inişinin ardından pistten çıkarak toprak alanda durmuştu. Yolcuları ise 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırakla tahliye edilmişti. Pistten çıkan yolcu uçağının kurtarma çalışmaları gece de devam etti. Öte yandan uçuşların sabah saat 06.00'da başlayacağı öğrenildi.
(FOTOĞRAF)

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