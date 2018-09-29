HABER

Pistten çıkan uçağın nakil işlemi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 01:41 | Son Güncelleme

Trabzon'da ocak ayında havalimanında pistten çıkması sonucu hizmet dışı kalan uçağın gövdesi ile diğer aksamı Yomra ilçesine taşınıyor

Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak'ta pistten çıkması sonucu hizmet dışı kalan uçağın gövdesi ile diğer aksamının Yomra ilçesine nakli başladı.

Ticaret Bakanlığınca "millet kıraathanesi" olarak kullanılmak şartıyla Yomra Belediyesine tahsis edilen uçağın ilçeye taşınmasına ilişkin çalışmalar, teknik ekiplerin de katılımıyla son aşamaya geldi.

Kanatları ve kuyruk takımı sökülen 35 metre uzunluğunda, 18 ton ağırlığındaki uçak, ekiplerin son hazırlıklarının ardından 27 metrelik yer dorsesine yerleştirildi.

Havalimanından hareket eden uçağın çıkışı sırasında bağlı halatlardan birisinin kopması üzerine ekipler bir süre çalışma yaptı. Zincir halatın bağlanmasının ardından uçağın nakil işlemine devam edildi.

Bu arada, güvenlik nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon-Rize güzergahının belirli noktalarında trafiğin tek yönlü olarak kesileceği öğrenildi.

PARTNERFok balığının yaptığı herkesi şoke ettiFok balığının yaptığı herkesi şoke etti
4 aylık bebek yatağında cansız bulundu4 aylık bebek yatağında cansız bulundu
Türkiye'de ilk defa defilede 'robotlar' sahne aldıTürkiye'de ilk defa defilede 'robotlar' sahne aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karadeniz Sahil Yolu pistten çıkan uçak Trabzon trabzon havalimanı uçak

En Çok Okunan Haberler

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Rıza Sarraf'ın yengesi her şeyi itiraf etti

Rıza Sarraf'ın yengesi her şeyi itiraf etti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Seren Serengil: Kanımda bir problem var

Seren Serengil: Kanımda bir problem var

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'den gece yarısı çok sert açıklama: Nereden çıktı bu Amerikan şirketi?

Meral Akşener'den gece yarısı çok sert açıklama: Nereden çıktı bu Amerikan şirketi?

Kars'ta öldürülen Sedanur Güzel hakkında savcılıktan yeni açıklama!

Kars'ta öldürülen Sedanur Güzel hakkında savcılıktan yeni açıklama!

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde feci kaza

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde feci kaza

Rıza Sarraf'ın yengesi her şeyi itiraf etti

Rıza Sarraf'ın yengesi her şeyi itiraf etti

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.