Pistten çıkan uçağın nakil işlemi başladı

Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak'ta pistten çıkması sonucu hizmet dışı kalan uçağın gövdesi ile diğer aksamının Yomra ilçesine nakli başladı.
Ticaret Bakanlığınca "millet kıraathanesi" olarak kullanılmak şartıyla Yomra Belediyesine tahsis edilen uçağın ilçeye taşınmasına ilişkin çalışmalar, teknik ekiplerin de katılımıyla son aşamaya geldi.
Kanatları ve kuyruk takımı sökülen 35 metre uzunluğunda, 18 ton ağırlığındaki uçak, ekiplerin son hazırlıklarının ardından 27 metrelik yer dorsesine yerleştirildi.
Havalimanından hareket eden uçağın çıkışı sırasında bağlı halatlardan birisinin kopması üzerine ekipler bir süre çalışma yaptı. Zincir halatın bağlanmasının ardından uçağın nakil işlemine devam edildi.
Bu arada, güvenlik nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon-Rize güzergahının belirli noktalarında trafiğin tek yönlü olarak kesileceği öğrenildi.
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