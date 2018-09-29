Pistten çıkan uçağın nakil işlemi tamamlandı

Trafiğin tek yönlü olarak kapatıldığı güzergahta yavaş şekilde seyreden yer dorsesi, Yalıncak mevkisindeki yol çalışmaları nedeniyle bir süre bekletildi. Ekiplerin, dorsenin geçeceği alanda yaptığı genişletme çalışmanın ardından yola devam edildi.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Sağıroğlu, "Programladığımız gibi bugün de nakledilmesi kararlaştırılmıştı. Güzergahta bazı üst geçitlerimizin yükseklik mesafesi çok kritik seviyedeydi. Teknik arkadaşlarımız çok güzel şekilde geçişi sağladılar. Kazasız bir şekilde de buraya getirildi. İnşallah ilerleyen günlerde kurulum ve restorasyon çalışmalarına başlayacağız." diye konuştu.

Sağıroğlu, uçağın "15 Temmuz Millet Kıraathanesi" olarak hizmet vereceğini dile getirdi.

Hem ilçeye hem de bölgeye gelen turistlere bu hizmeti vermenin mutluluğunu yaşayacaklarını anlatan Sağıroğlu, "İçerisinde sinema, kütüphane ve kafeteryaya kadar her türlü aktiviteyi düşünüyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Sağıroğlu, taşıma şirketi sahiplerinin Trabzonlu olması dolayısıyla bu nakil için belediye tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacağını sözlerine ekledi.

- Denize metreler kala durabilmişti

Ankara-Trabzon seferini gerçekleştiren Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağı, 13 Ocak'ta Trabzon Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmış, denize metreler kala durabilen uçaktaki 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edilmişti.