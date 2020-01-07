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  4. Pistten çıkan uçağın yolcuları servis araçları ile otellerine götürüldü

Pistten çıkan uçağın yolcuları servis araçları ile otellerine götürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 12:59 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapan bir yolcu uçağı, şiddetli fırtına nedeniyle pistten çıktı.

Pistten çıkan uçağın yolcuları servis araçları ile otellerine götürüldü

Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapan bir yolcu uçağı, şiddetli fırtına nedeniyle pistten çıktı. Uçağı kurtarma çalışmaları devam ederken, yolcular servis araçlarıyla kalacakları otele götürüldü.
Shadjah-İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda saat 09.05 sıralarında iniş sırasında pistten çıktı. Yolcular şişme kaydıraklar ile uçaktan tahliye edilerek ardından güvenli bölgeye alındı. Bir süre havalimanında bekleyen yaklaşık 160 yolcu, daha sonra genel havacılık bölümünden alınarak servis araçları ile kalacakları otellere götürüldü. Burada yolculara polis ekipleri de eşik etti.

Pistten çıkan uçağın yolcuları servis araçları ile otellerine götürüldü

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