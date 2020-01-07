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  4. Pistten çıkan uçağın yolcuları yaşadıklarını anlattı

Pistten çıkan uçağın yolcuları yaşadıklarını anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 16:18 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda Pegasus Havayolları'nın pistten çıkan uçağında bulanan Kolombiyalı aile, yaşadıklarını gazetecilere anlattı - Yolculardan Fabian Taylor: - "Ailemle birlikteydik. Bebeğim ve çocuğum çok panikledi. Çok korktuk"

İSTANBUL (AA) - Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda Pegasus Havayolları'na ait pistten çıkan uçağın yolcuları yaşadıklarını gazetecilere anlattı.

Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen Pegasus Havayolları'na ait uçak, inişten sonra pistten çıktı. Bu uçakla seyahat eden ve Fransa'nın başkenti Paris'e oradan da Kolombiya'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen Kolombiyalı 9 kişilik aile burada gazetecilere açıklamada bulundu.

Uçakta bulanan Fabian Taylor, çok sert bir iniş yaptıklarını söyledi. O anda çok paniklediklerini dile getirin Taylor, "Ailemle birlikteydik. Bebeğim ve çocuğum çok panikledi. Çok korktuk. Paris üzerinden Kolombiya'ya gideceğiz." dedi.

Jeferson Zareta ise İstanbul'a gelen uçakta uyudukları belirtti.

İniş sırasında yağmur yağdığını kaydeden Zareta, "Pilot, havalimanına ulaşmak üzere olduğumuzu söyledi. Pistte indikten sonra rüzgar çok sertti. Uçağı salladı. O anda herkes ne oldu diye birbirine baktı. Sonra baktığımızda rüzgarın sesi vardı. 5 saniye sonra acil durumda olduğumuzda söylediler. Sonra dışarı çıktık. Şimdi biraz uçaklardan korkuyor gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

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Pistten çıkan uçağın yolcuları o anları anlattıPistten çıkan uçağın yolcuları o anları anlattı
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kolombiya Pegasus Pist

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