HABER

Pistten çıkan uçak "millet kıraathanesi" olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 18:17 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak'ta pistten çıkması sonucu hizmet dışı kalan ve iç bölümündeki teknik donanım ile diğer malzemeleri sökülen uçağın gövdesinin "millet kıraathanesi" olarak düzenlenmesi ve kullanılması şartıyla Yomra Belediyesine tahsisini onayladı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak'ta pistten çıkması sonucu hizmet dışı kalan ve iç bölümündeki teknik donanım ile diğer malzemeleri sökülen uçağın gövdesinin "millet kıraathanesi" olarak düzenlenmesi ve kullanılması şartıyla Yomra Belediyesine tahsisini onayladı.

Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ülke genelinde millet kıraathanelerinin yaygınlaştırılması amacıyla çalışma başlatıldığını anımsattı.

İlçede millet kıraathanesi oluşturma çalışmaları kapsamında pistten çıkan ve teknik donanımı sökülen uçağın gövdesini almak için Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunduklarını belirten Sağıroğlu, şöyle devam etti:

"Müracaatımız üzerine uçak yerli ve milli malı olmadığı, gümrük malı olduğu için beyannamesi değiştirildi. Bakanlığımız müracaatımızı kabul ederek, uçağın hurdasının Türkiye'de kalmasına onay verdi. Zaten uçağı sigorta şirketinden alan firmanın yetkilisi Dennis Lewis'le daha önce, Bakanlığın da izin vermesi durumunda uçağın gövdesinin belediyemize hibe olarak tahsis edilmesini protokolle imza altına almıştık."

Sağıroğlu, uçağın gövdesinin ilçe sahilinin doğu bölgesindeki Emine Erdoğan Hatıra Parkı'na konulacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İlçemize, ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Uçağın teslim işleminin ardından nakline ilişkin durumu netleştirmeye çalışacağız. Üç parçaya bölünüp tırlarla taşınması durumu var. Nakledilmesinin ardından uçağın içinde düzenleme yapılacak, kütüphane oluşturacağız. Millet kıraathanesine dönüştüreceğimiz uçağın Trabzon'un ilgi odağı olacağına inanıyorum."

Sağıroğlu, uçağın taşınması öncesinde yapılacak çalışmaların yaklaşık 10 gün süreceğini tahmin ettiğini aktararak, parka taşınmasının ardından iç dizaynının yapılması işlerini ise yaklaşık iki ay içinde tamamlamayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi ise gümrük mevzuatına göre uçağın devlet malı olduğunu belirterek, Gümrükler Genel Müdürlüğünün uçağın gövdesinin Yomra Belediyesine tahsise, "millet kıraathanesi" olarak düzenlenmesi ve kullanılması şartıyla onay verdiğinin altını çizdi.

Yomra Belediyesi yetkililerine uçağın gövdesinin devir teslim işleminin yarın yapılmasının planlandığını belirten Şanverdi, uçaktan sökülen ve dört konteynere yüklenen parçaların ise gerekli işlemlerin ardından ilgili firma tarafından İngiltere'ye gönderileceğini kaydetti.

Ankara-Trabzon seferini gerçekleştiren Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağı, 13 Ocak'ta Trabzon Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmış, denize metreler kala durabilen uçaktaki 162 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edilmişti.

Kazanın ardından büyük çaplı kurtarma operasyonu ile Trabzon Havalimanı apronunun bir bölümüne çekilen ve hizmet dışı kalan "Zeynep" adlı uçağın iç bölümündeki teknik donanım ve diğer malzemelerin sökümü ise 23 Temmuz-12 Eylül tarihlerinde 6'sı mühendis 15 kişilik ekip tarafından tamamlanmıştı.

PARTNERBu örtünün sırrı yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer üzerindeki yüz şekli...Bu örtünün sırrı yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer üzerindeki yüz şekli...
Ecem Balcı'nın katil zanlısından şoke eden iddia: Annesinin sevgilisinden hamileydi!Ecem Balcı'nın katil zanlısından şoke eden iddia: Annesinin sevgilisinden hamileydi!
Güney Kıbrıs'ta barda İrlandalı erkek turiste cinsel istismar iddiasıGüney Kıbrıs'ta barda İrlandalı erkek turiste cinsel istismar iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pistten çıkan uçak Trabzon uçak millet kıraathanesi olacak Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

Yine Rus jeti düştü!

Yine Rus jeti düştü!

Porno yıldızı, Trump'ın cinsel performansını değerlendirdi

Porno yıldızı, Trump'ın cinsel performansını değerlendirdi

İlginizi Çekebilir

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

Boşaltılmaya başlanan Atatürk Havalimanı, "dünyanın en iyi 3. havalimanı" seçildi

Boşaltılmaya başlanan Atatürk Havalimanı, "dünyanın en iyi 3. havalimanı" seçildi

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP'li Esin Kara'dan yerel seçimlerle ilgili ittifak açıklaması!

MHP'li Esin Kara'dan yerel seçimlerle ilgili ittifak açıklaması!

Üçüncü Havalimanına inen ilk yolcu uçağı THY'nin oldu

Üçüncü Havalimanına inen ilk yolcu uçağı THY'nin oldu

Ecem Balcı'nın katil zanlısından şoke eden iddia: Annesinin sevgilisinden hamileydi!

Ecem Balcı'nın katil zanlısından şoke eden iddia: Annesinin sevgilisinden hamileydi!

CHP'li Muharrem Erkek'ten Rahip Brunson ile ilgili çarpıcı iddia: 12 Ekim'de serbest kalabilir!

CHP'li Muharrem Erkek'ten Rahip Brunson ile ilgili çarpıcı iddia: 12 Ekim'de serbest kalabilir!

ABD Büyükelçiliği'nden rahip Brunson için önemli açıklama!

ABD Büyükelçiliği'nden rahip Brunson için önemli açıklama!

TEM Otoyolu Büyükçekmece Ahmediye mevkisinde kaza! Trafik yoğunluğu yaşanıyor

TEM Otoyolu Büyükçekmece Ahmediye mevkisinde kaza! Trafik yoğunluğu yaşanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.