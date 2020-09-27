Pistten çıkan uçak pazar yerinde çürümeye terk edildi

Dönemin Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu tarafından ’Millet Kıraathanesi’ yapılacağı vaadiyle ilçeye getirilerek pazar yerine bırakılan uçak çöpler arasında adeta çürümeye yüz tutarken, geçen 21 aya rağmen akıbetinin ne olacağı hala bir netlik kazanmadı. Yerel seçimler sonrası göreve gelen Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ise daha önceki açıklamalarında uçağın başlarına bela olduğunu belirterek bir çok proje üzerinde çalıştıklarını ancak akıbeti konusunda kesin karar vermediklerini ifade ederken, son olarak uçak ile ilgili çalışmaların kısa zamanda sonuçlandırmayı planladıklarını söyledi.

"EL BİRLİĞİ İLE DENİZE ATALIM"

Yomra pazarında yıllardır tezgah açtığını belirten Tacettin Öztürk, pazar esnafı olarak hurda uçak sorununun çözülmesini beklediklerini söyledi. Öztürk “Bir kere görüntüyü bozuyor. Buradan kalksa bizim için çok iyi olur. Toz toprak içinde kaldık sıkıntımız var. Başkan belki bir şeyler yapacaktı ancak gittikten sonra burada kaldı ve çöp oldu. Burada tezgah açan arkadaşlarımız da mağdur oldu" derken, Bilal Aksu isimli bir diğer esnafı ise “Pazarın düzenini bozdu, sıkıntı oldu. Onu buradan götürmek bir dert, almak başka bir dert. Burası denize yakın. Bunu denizin kenarından sahile atsalar da balıklar bundan istifade etse çok daha yararlı olur. Bu burada bir işe yaramaz. Kütüphane olacak dediler, "İnsan bunun içerisinde rahat edemez ki ders çalışsın’ En güzeli denize batırılıp balıklar içinde yuva yapsınlar. Dünyada bu yapılıyor. Burada da yapılması gereken budur. Gerekirse herkes bir ucundan tutsun el birliği ile denize atalım" ifadelerini kullandı.

Pazara alışverişe gelen Mahmut Korkmaz isimli yöre sakini ise “Uçağı görmeyenler için iyi bir şey. Yakından görsünler. ’Uçak enkazı böyledir, şöyledir’ desinler. Vatandaşın bütün sorunları bitti de bu mudur sadece sorun. Kötü bir görüntü. Ama buna kalıncaya kadar daha bir çok sorunumuz var" açıklamasında bulundu.