HABER
  4. Pistten çıkan uçak sonrası THY’den 20 ek sefer planlaması

Pistten çıkan uçak sonrası THY’den 20 ek sefer planlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 18:55 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan uçak nedeniyle uçuşların aksaması üzerine harekete geçen Türk Hava Yolları (THY), yolcuların mağduriyet yaşamaması için İstanbul Havalimanı’ndan 20 ek seferin planlandığını açıkladı.Bu sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Pegasus Havayollarına ait Boeing 737-800 tipi tarifeli uçağın pistten çıkmasının akabinde, havalimanındaki operasyonlarda aksama yaşanmış ve uçuşların geçici süreyle durdurulması üzerine çok sayıda sefer gerçekleştirilememişti.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan uçak nedeniyle uçuşların aksaması üzerine harekete geçen Türk Hava Yolları (THY), yolcuların mağduriyet yaşamaması için İstanbul Havalimanı’ndan 20 ek seferin planlandığını açıkladı.

Bu sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Pegasus Havayollarına ait Boeing 737-800 tipi tarifeli uçağın pistten çıkmasının akabinde, havalimanındaki operasyonlarda aksama yaşanmış ve uçuşların geçici süreyle durdurulması üzerine çok sayıda sefer gerçekleştirilememişti. Yaşanan durum üzerine harekete geçen bayrak taşıyıcı havayolu şirketi, mağduriyet yaşamaması için ek seferlerin düzenleneceğini duyurdu.

Mağduriyet yaşanmaması için 20 ek sefer planlandı
Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter’dan açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydan kapalılığı devam etmektedir. Misafirlerimizin mağduriyetini gidermek amacıyla İstanbul Havalimanı’ndan 20 ek sefer planladık. Meydan operasyonlara yeniden açıldığında tam kapasite hizmet vermeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKenan Doğulu alkışı hak ediyorKenan Doğulu alkışı hak ediyor
Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralıMalatya’da silahlı kavga: 1 yaralı
Denizli’ye zehir satamaya gelirken yakalandılarDenizli’ye zehir satamaya gelirken yakalandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Bakan duyurdu! Araç alım satımında yeni dönem

Bakan duyurdu! Araç alım satımında yeni dönem

Çıplak fotoğraf ifşası... Tehdit etti

Çıplak fotoğraf ifşası... Tehdit etti

Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı!

Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı!

Porno yıldızından olay itiraf! Sektörün tüm sırlarını anlattı

Porno yıldızından olay itiraf! Sektörün tüm sırlarını anlattı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Bursa'da avladılar! Şaşkına çevirdi

Bursa'da avladılar! Şaşkına çevirdi

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili acılı aileden açıklama

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili acılı aileden açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kalın'dan Putin-Esed görüşmesiyle ilgili açıklama

Putin-Esed görüşmesine Türkiye'den ilk açıklama

İstanbul şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine yapılan itiraz reddedildi

Aracını kalabalığın üzerine sürmüştü! Yeni gelişme

Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferlerin başlayacağı saat belli oldu

Sabiha Gökçen'de yeni erteleme!

Mersin'de okullar tatil mi? Vali Ali İhsan Su açıkladı

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Son dakika TEM'de trafik kazası (İstanbul yol durumu)

İstanbullular dikkat! TEM'de kaza...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.