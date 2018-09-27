Pistten çıkan uçak Yomra'ya yarın gece nakledilecek

Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak'ta pistten çıkması sonucu hizmet dışı kalan uçağın gövdesi ile diğer aksamlarının Yomra ilçesine naklinin yarın gece karayoluyla yapılmasına karar verildi.

Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığınca "millet kıraathanesi" olarak kullanılmak şartıyla belediyeye bedelsiz tahsis edilen uçağın ilçeye nakline ilişkin çalışmaların devam ettiğini söyledi.

İstanbul'dan gelen teknik ekiple yapılan değerlendirme sonucunda, uçağın karayoluyla ilçeye nakledilmesine karar verdiklerini belirten Sağıroğlu, "Uçağımızın burnu zaten daha önce ilgili firma tarafından sökülmüştü, bugün ise ekiplerimiz bir kanadını kesti. Kuyruk takımının sökümü devam ediyor, diğer kanadı da yarın kesilecek." dedi.

Sağıroğlu, ilçeye ulaşımı sağlayan 15 kilometrelik karayolu güzergahında 4 yaya üst geçidi bulunduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Bu üst geçitlerden en düşüğünün yüksekliği 4 metre 79 santimetredir. Uçağın gövdesinin yerden yüksekliği 4 metre 10 santimetre, taşınacağı yer dorsesinin yerden yüksekliği ise 70 santimetredir. Yüksekliği en düşük üst geçide gelindiğinde dorsenin tekerlerinin havasının indirilmesiyle 5-6 santimetre daha kazanılacak ve böylece sorun olmadan bu noktadan da geçilecek. Kuyruk takımı ve kanatları sökülen 35 metre uzunluğunda ve yaklaşık 18 ton ağırlığındaki uçağımızı yarın gece yükleyeceğimiz 27 metrelik yer dorsesiyle ilçemize nakletmeyi planlıyoruz."