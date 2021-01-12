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Pitbull 3 koyunu telef etti, 12’sini yaraladı

12.01.2021 10:03 | Son Güncelleme:
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Denizli’nin Bozkurt ilçesinde bağlı olduğu yerden kurtulan pitbull cinsi köpeğin, saldırdığı sürüden 3 koyun telef oldu, 12 koyun ise yaralandı.Bozkurt ilçesinde bağlı olduğu yerden henüz bilinmeyen bir şekilde kurtulan pitbull cinsi köpek, İnceler Mahallesi’nde yolda dolaşırken Rıza İşcan’a ait olan ağıla doğru yöneldi.

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde bağlı olduğu yerden kurtulan pitbull cinsi köpeğin, saldırdığı sürüden 3 koyun telef oldu, 12 koyun ise yaralandı.
Bozkurt ilçesinde bağlı olduğu yerden henüz bilinmeyen bir şekilde kurtulan pitbull cinsi köpek, İnceler Mahallesi’nde yolda dolaşırken Rıza İşcan’a ait olan ağıla doğru yöneldi. Köpeğin gelmesiyle ürken koyunlar koşuşturmaya başlayınca olanlar oldu. Pitbull cinsi köpek ağıla koyunların içerisine daldı ve 3 koyunu öldürdü. Daha sonra 12 koyunun ağız bölümlerini parçaladı. Koyun sahibi ve çevredekilerin ağıl içerisindeki hayvanların bağrışmasıyla gördükleri manzara karşısında şok oldu. Koyunlara saldıran köpek av tüfeği ile vurularak etkisiz hale getirilebildi. Durum hemen jandarma ekiplerine bildirildi.
Bu arada Meclis Üyesi de olan veteriner hekim Şükrü İrimağzı da olay yerine çağrıldı. Yapılan ilk inceleme sonrası ağız bölümleri parçalanan koyunların hızla kesilmesine karar verildi. Jandarma yaptığı inceleme sonrası köpek sahibini buldu. İfadesi alınan ve ismi açıklanmayan köpek sahibi pitbull cinsi köpeğin bağlı olduğu yerden serbest kaldığını belirttiği öğrenildi. Veteriner hekim İrimağzı’nın öldürülen köpeğin kuduz olup olmadığı saplandıktan sonra koyunların kesim işleminin yapılacağını belirtti. Bunun sebebinin ise ağız bölümleri köpek tarafından parçalanan 12 koyunun yemek yiyemeyeceği için ölecek olmasından kaynaklandığı açıklandı. Koyunları telef olan ağıl sahibi Rıza İşcan ise büyük üzüntü yaşadı.

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