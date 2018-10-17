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Pitbull, 3 tavuğu telef etti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 12:25 | Son Güncelleme

ANTALYA'da polise başvuran Musa Erdem, komşusu Ç.K.'ya ait pitbull cinsi köpeğin, 3 tavuğunu telef ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Pitbull, 3 tavuğu telef etti

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da polise başvuran Musa Erdem, komşusu Ç.K.'ya ait pitbull cinsi köpeğin, 3 tavuğunu telef ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Köpeği kümese kilitleyen Erdem, gelen polislere telef olan tavukları gösterdi.
Olay, saat 09.00 sıralarında Kepez ilçesi Beşkonaklılar Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah işe gitmek üzere evden çıkan Tuncay Erdem, komşusu Ç.K.'ye ait pitbull cinsi köpeğin serbest kaldığını ve 3 tavuğunu telef ettiğini fark etti. Olayı kardeşi Musa Erdem'e anlatan Tuncay Erdem, işe gideceği için kendisi adına şikâyetçi olmasını istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, telef olan tavuklarla pitbull cinsi köpeği kümeste kapalı halde buldu. Polis olayı tutanak altına alırken Musa Erdem, ağabeyi Tuncay Erdem'in zararının ödenmesi halinde şikâyetini geri çekeceğini belirterek, "Ben de hayvanları çok seviyorum. Uzun süre köpek besledim. Ancak bunu yaparken çevreme çok dikkat ettim. Pitbull çok tehlikeli bir köpek, sokağa bırakıp gidemezsin" dedi. Musa Erdem'in telefonla ulaştığı Ç.K. ise tavukların zararını karşılayacağını belirtti.
Köpeğin sürekli havladığını ve sokakta olduğunu belirten mahalle sakinlerinden Gülsüm Tokmak ise "Köpek sanıyorum arka ayaklarından rahatsız, yine de gelene geçene havlıyor" dedi.

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Pitbull, 3 tavuğu telef ettiPitbull, 3 tavuğu telef ettiPitbull, 3 tavuğu telef ettiPitbull, 3 tavuğu telef etti

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