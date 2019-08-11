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Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan bir kişi ile komşusu yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 23:57 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda beslediği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan bir kişi ile ona yardıma gelen komşusu yaralandı.

Kuşadası’nda beslediği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan bir kişi ile ona yardıma gelen komşusu yaralandı. Yaralıları pitbulun elinden polisin müdahalesi kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Hacıfeyzullah Mahallesi’nde ikamet eden 3 çocuk babası 50 yaşındaki Halil Cici isimli bir kişi su verirken beslediği "Hektor" isimli 2 yaşındaki pitbull cinsi köpeğinin saldırısına uğradı. Bu arada, köpeğinin saldırısına uğrayan Cici’nin feryatları üzerine komşusu Ü.A., yardım amacıyla olay yerine geldi. Köpek bu kez Cici’nin komşusu Ü.A.’ya saldırarak onu da yaraladı. Olay yerine gelen polislerden biri de sahibini kollarından defalarca kez ısıran köpeği, tabancayla vurup etkisiz hale getirdi.
Köpeğin saldırısı sonucu yaralanan Halil Cici ve komşusu Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan köpek sahibi Halil Cici, Kuşadası’ndaki ilk müdahalenin ardından Aydın Atatürk Hastanesine sevk edildi.

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