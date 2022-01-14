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  4. Pitbull: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Beyaz Türkler, hayvanlarınıza sahip çıkın' dedi

Pitbull: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Beyaz Türkler, hayvanlarınıza sahip çıkın' dedi

14.01.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki konuşmasında "Beyaz Türkler, hayvanlarınıza sahip çıkın" dedi. Gaziantep'te bu hafta pitbull cinsi iki köpeğin saldırdığı dört yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı.

Pitbull: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Beyaz Türkler, hayvanlarınıza sahip çıkın' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki konuşmasında "Beyaz Türkler, hayvanlarınıza sahip çıkın" dedi.

Gaziantep'te bu hafta pitbull cinsi iki köpeğin saldırdığı dört yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı.

Temmuz ayında kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu'nu hatırlatan Erdoğan, "Tabi biz hayvan severler noktasında bir yasal düzenleme yapalım, dedik ve yaptık. Şimdi tabi bu yasal düzenlemeyle ortaya bir de bedel çıkıyor" dedi ve ekledi:

"Tabi ilginç olan bin şey var. Şimdi bu köpekler parası bol olanların köpekleri.

"Ne oluyor, ne gidiyor, ne yapıyorlar; dertleri yok. O yavru orada paramparça oluyor, bu adamlar hala acaba babasını nasıl aldatır, kandırırız bunun gayreti içinde. Kandıramayacak bunların bedelini ödeyeceksiniz."

Tedavisine Akdeniz Üniversitesi'nde devam edilen Asiye Ateş'e doku nakli yapılması planlanıyor.

'Kur spekülasyonunu bir saatte atıverdik'

Erdoğan konuşmasında son dönemde kurda yaşanan dalgalanmaya da değindi.

"Kur spekülasyonu denilen bir olayla karşı karşıya kaldık ve bunu bir saatte atıverdik" diyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"İnsanları paniğe sürükleyerek kurdaki dalgalanmayı büyütmek için ortada gezen siyasetçi kılıklı muhterisleri, gazeteci kılıklı tetikçileri ibretle seyrettik.

"Bu süreç boyunca hep çalıştık, tedbir geliştirdik ve iş zıvanadan çıktığında duruşumuzu ve yeni paketimizi kamuoyuyla paylaştık.

"Bizim meselemiz döviz kurunun şu veya bu rakam olması değildir. Bay Kemal bunları bilmez, benim işim bu, ben ekonomistim. Benim işim bu."

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