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  4. Pitbull dehşeti kamerada! Parkta kediyi parçaladı, kendi sahibine de saldırdı

Pitbull dehşeti kamerada! Parkta kediyi parçaladı, kendi sahibine de saldırdı

10.06.2024 13:59
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Esenler'de ağızlıksız dolaştırılan pitbull cinsi köpek dehşet saçtı. Parktaki bir kediye saldıran köpek, çocukların gözleri önünde kediyi parçaladı. Pitbull, ağzına aldığı kediyi bırakmadığı gibi kendi sahibini de ısırmaya çalıştı. Çevredekiler köpeğe engel olmaya çalışsa da kedi feci şekilde can verdi. Aynı köpeğin, başka bir kediye saldırdığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İşte o görüntüler...

Pitbull dehşeti kamerada! Parkta kediyi parçaladı, kendi sahibine de saldırdı

Dehşete düşüren olay Esenler Yavuz Sultan Selim Parkı'nda dün meydana geldi. İddiaya göre, ağızlıksız dolaştırılan pitbull cinsi köpek, parktaki bir kediye saldırdı. Pitbull kediye ağzına aldı, çevredekiler ve köpeğin sahibi kediyi kurtarmaya çalıştı. Bir kişi sopa ile köpeğin kafasına vurdu. Ancak çabalar sonuç vermedi.

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Bir süre sonra pitbull cinsi köpek kediyi bıraktı ancak bu kez de sahibini ısırmaya çalıştı. Kedinin feci şekilde öldüğü belirlendi. Olayın ardından köpek ve sahibi oradan ayrıldı. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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BAŞKA BİR KEDİYE DE SALDIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan aynı köpeğin yine parkta bir başka kediye saldırdığı ortaya çıktı. Parkta ağızlıksız dolaştırılan pitbull yanından geçen bir kediye saldırdı.

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Sahibi bir süre bekledikten sonra köpeğe müdahale etti. Kurtulan kedi ağacın dibinde uzun süre kıvranırken, köpek ve sahibi oradan uzaklaştı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Esenler kedi Pitbull
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