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Pitbull dehşetinde yeni gelişme! Köpek silahtan sayılınca...

18.02.2022 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu’nda meydana gelen pitbull dehşeti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Orhan Yıldırım, 3 gün önce pitbullunu ağızlıksız gezdirdiği için uyarılmasının ardından tartıştığı kişilerin üzerine pitbullu salmış ve iki kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Gözaltına alınan Yıldırım, “Silahla basit yaralama” suçundan tutuklandı. Karara göre; pitbull, sahibinin komutu ile saldırmış olması dikkate alındığı için silah olarak sayıldı.

Pitbull dehşetinde yeni gelişme! Köpek silahtan sayılınca...

Dehşete düşüren olay, 15 Şubat'ta saat 13.00 sıralarında Tophane Hacımimi Mahallesi Karabaş Mektebi Sokak'ta meydana geldi. Sokak esnafı, pitbull ırkı köpeğini ağızlıksız gezdiren sahibini, tehlikeli olduğu gerekçesiyle uyardı. Bu nedenle esnaf ile köpeğin sahibi arasında tartışma çıktı. Şüpheli Orhan Yıldırım, köpeğinin tasmasını gevşeterek Muzaffer Akçayır'ın üzerine saldı. Köpek, üzerine atladığı Akçayır'ı yere düşürdükten sonra ayağını ısırdı. Köpek, olay yerindeki Bilgin Elbay'ı da ısırdı. Sahibi köpeğiyle birlikte koşarak olay yerinden kaçtı. Pitbull ırkı köpeğin esnafa saldırdığı anlar vatandaşların cep telefonuna ve güvenlik kamerasına yansıdı.

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KÖPEK, SİLAHTAN SAYILDI

Olay sonrasında yakalanarak gözaltına alınan pitbull köpeğin sahibi Orhan Yıldırım, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılığa çıkarılan şüpheli Yıldırım'ın ifadesi alındı. Yıldırım olay yerinde olmadığını söylediyse de şikayetçiler Muzaffer Akçay ve Bilgin Elbay'ın şüpheliyi teşhis etmiş olmaları ve ayrıca tanığın şüphelinin kendisini yakalamak üzere gelen polislere de köpeğini salarak kaçtığını söylemesini dikkate alan savcı, bu savunmayı suçtan kurtulmaya yönelik olarak değerlendirdi. Savcılık, "şüphelinin vermiş olduğu komut sonrasında köpeğin harekete geçmiş olması ve köpeğin korkutucu gücünden faydalanılmış olmasını" dikkate alarak köpeği silahtan sayarak şüphelinin "Silahla basit yaralama" suçundan tutuklanmasını talep etti.

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KENDİSİNE AİT OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Bunun üzerine İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli Yıldırım sorgusunda, köpeğin kendisine ait olmadığını iddia etti. Yıldırım savunmasında, "İstanbul 5. Noterde kağıt işi yapmak için kamyonet aldım. 4 gündür noterde uğraşmaktayım. Bu suçla ilgim yoktur. Benim köpeğim vardı ancak aralık ayında mevzu oldu, köpeğime el koydular köpek polisleri. Cezaevine girdim çıktım bir daha köpeğimi görmedim. Olay yerinde değildim. Böyle bir şey yapmadım. Şikayetçileri yaralayan köpek bana ait değildir. Teşhis tutanağını da kabul etmiyorum. 6 Ocak'ta köpeğim belediyeye verilmiş. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum. Borçla kamyonet aldım, param yanacak. Sokakta barınıyordum, kendime ev tuttum, yeni yeni kendime yaşam kuruyorum, şikayetçiler beni nasıl teşhis etti bilmiyorum" dedi.

TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme, şikayetçilere ait adli tıp raporları, fotoğraftan teşhis tutanakları, şüphelini savunmalarını dikkate alınarak kuvvetli suç şüphesi olduğuna ilişkin deliller olduğu, delillerin tam olarak toplanmamış olması, kaçma ve saklanma şüphesi nedeniyle şüpheli Orhan Yıldırım'ın "Silahla basit yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi. (DHA)

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