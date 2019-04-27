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Pitbull, girdiği kümeste 14 tavuğu telef etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 19:14 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, pitbull cinsi köpek, bir evin bahçesinde bulunan kümese girerek 14 tavuğu telef etti.

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, pitbull cinsi köpek, bir evin bahçesinde bulunan kümese girerek 14 tavuğu telef etti.

Kervansaray Mahallesi'nde bulunduğu evin bahçesinden tasmasını kopararak kaçan pitbull cinsi köpek, İsmail Kocabaş'a ait evin bahçesine girdi. Bahçede bulunan kümese giren köpek, burada bulunan 14 tavuğu parçaladı. Kocabaş, saat 12.00 sıralarında bahçesine gittiğinde, tavuklarının telef olduğunu gördü. Bahçede bulunan köpeğe tasma takıp, bir ağaca bağlayan Kocabaş, daha sonra durumu Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, köpeği teslim alarak sokak hayvanları barınağına götürdü. Köpeğin sahibine ise henüz ulaşılamadı. Telef olan tavuklar ise gömüldü.

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