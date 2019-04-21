Pitbull ile kedilerin dostluğu

Sivas’ta pitbull yavrusu ile kedilerin dostluğu dikkat çekiyor.

Sivas’ta köpek ırkları arasında en saldırganlarından biri olarak bilinen pitbull ile kediler arasındaki dostluk görenleri şaşırtıyor. Alibaba Mahallesi’nde müstakil evinin bahçesinde evcil hayvanlar besleyen Ebubekir Koç’a ait pitbull yavrusu ve kediler birlikte besleniyor, birlikte oynuyor ve neredeyse tüm vakitlerini birlikte geçiriyorlar.

Ebubekir Koç, pitbull yavrusu ile kediler arasındaki dostluğun kendisinde de şaşkınlığa neden olduğunu belirterek, “Kedileri yavruyken alıp büyüttüm. Pitbull ise bir ay önce bana hediye edildi. Kedilere saldıracağından endişe ediyordum ancak kedilerin içerisinde büyüyünce aralarında da bir dostluk gelişti. Birlikte oynayıp birlikte besleniyor ve birbirine zarar vermiyorlar” dedi.

Koç, pitbull ile kediler arasındaki dostluğu yetiştirilme şartlarına bağlayarak, “Bir hayvanın saldırgan veya dost canlısı olması tamamen yetiştirme şekli ile ilgilidir. Saldırgan olarak yetiştirilmeyen bir havan diğer hayvanlara zarar vermeyip onlarla dost olabiliyor. Bu dostluk insanlar için de örnektir. Ben hayvanların şiddet eğilimli yetiştirilmemesi tavsiyesinde bulunmak istiyorum” şeklinde konuştu.