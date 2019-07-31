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PİTBULL İLE KORUNAN LÜKS VİLLAYA TEFECİ BASKINI

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 09:38 | Son Güncelleme

ADANA merkezli iki ilde tefecilik ve dolandırıcılık çetesine düzenlenen operasyonda 4'ü kadın 15 kişi gözaltına alındı.

ADANA merkezli iki ilde tefecilik ve dolandırıcılık çetesine düzenlenen operasyonda 4'ü kadın 15 kişi gözaltına alındı. Çetenin liderlerinden olduğu öne sürülen Aydoğan Ş. ve imam nikahlı eşi Yaprak A.'nın oturduğu üç katlı lüks villaya yapılan baskın sırasında evin pitbull cinsi köpeklerle korunduğu gözlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilikle 71 mağdurdan 7 milyon 680 bin liralık vurgun yaptığı tespit edilen bir çeteyi, teknik ve fiziki takip sonucu deşifre etti. Adana Cumhuriyet Savcılığı'nın çetenin liderleri olduğu ileri sürülen Aydoğan Ş. ve Mustafa Y.'nin de aralarında bulunduğu 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartması üzerine, şüphelilerin yakalanması için sabahın ilk saatlerinde Adana ve İstanbul'da operasyon düzenlendi. EVİN DÖRT YANINDA PİTBULL Aydoğan Ş.'nin merkez Çukurova ilçesi Karahan Mahallesi'ndeki üç katlı villasına baskına giden ekipler, avlu duvarının dört köşesine bağlanan pitbull cinsi köpeklerle karşılaştı. Hayvanların saldırması ihtimaline karşı Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, evin dışında ve içindeki 5 pitbull köpeğini, özel aletlerle yakalayarak kafese kaldırdı. Beslemesi yasak cinslerden olduğu belirtilen 5 köpek, hayvan barınağına götürüldü. Evde yapılan aramada hakkında yakalama kararı bulunan Aydoğan Ş. ve imam nikahlı eşi Yaprak A., gözaltına alındı. Operasyonda çete liderleri olduğu öne sürülen Aydoğan Ş. ve Mustafa Y.'nin aralarında bulunduğu 4'ü kadın 15 kişi gözaltına alınıp, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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