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  4. Pitbull ile oklu kirpi avına 26 bin 563 lira para cezası

Pitbull ile oklu kirpi avına 26 bin 563 lira para cezası

26.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde pitbull cinsi köpeklerle oklu kirpi avladıkları belirlenen 3 kişiye 26 bin 563 lira idari para cezası uygulandı.Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Narlıören Mahallesi’nde bazı şahısların yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpekler ile koruma altındaki oklu kirpi avladıkları bilgisi alınması üzerine bölgeye devriye ekipleri sevk edildi.Belirtilen bölgede yapılan araştırmada 3 şahsın av yasağının olduğu günde, avcılık belgesi olmadan, koruma altındaki oklu kirpi avladıkları tespit edildi.Yumurtalık Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine bilgi verilerek ekiplerce; şahıslara 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet suçundan 26 bin 563 lira idari para cezası uygulandı.Yasaklı ırk olan 2 adet pitbull cinsi köpek ise Adana Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Merkezine teslim edildi.

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde pitbull cinsi köpeklerle oklu kirpi avladıkları belirlenen 3 kişiye 26 bin 563 lira idari para cezası uygulandı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Narlıören Mahallesi’nde bazı şahısların yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpekler ile koruma altındaki oklu kirpi avladıkları bilgisi alınması üzerine bölgeye devriye ekipleri sevk edildi.
Belirtilen bölgede yapılan araştırmada 3 şahsın av yasağının olduğu günde, avcılık belgesi olmadan, koruma altındaki oklu kirpi avladıkları tespit edildi.
Yumurtalık Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine bilgi verilerek ekiplerce; şahıslara 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet suçundan 26 bin 563 lira idari para cezası uygulandı.
Yasaklı ırk olan 2 adet pitbull cinsi köpek ise Adana Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Merkezine teslim edildi.

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