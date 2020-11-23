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Pitbull ile telefon gasp etmiş! Yaptığı cezasız kalmadı

23.11.2020 17:54 | Son Güncelleme:
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Pitbull ile telefon gasp etmiş! Yaptığı cezasız kalmadı

Gaziantep'te pitbull cinsi köpekle 2 kişiyi gasp eden 23 yaşındaki R.K.'nin, 'silahlı yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. R.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Nuri Pazarbaşı Mahallesi'nde, 11 Ekim'de meydana gelen olayda, iddiaya göre Resul K., yanındaki pitbull cinsi köpeğiyle Mustafa Ö. ve Zeki Z.'yi korkutup, tehdit ederek telefonlarını aldı. Telefonları gasp edilen iki kişinin ihbarının ardından polis ekipleri, Resul K.'ı evinde köpeğiyle birlikte yakaladı. Emniyetteki sorgusunun ardından tutuklanan K.'ın olay sırasında yanında bulunan pitbull cinsi köpek de el konularak, barınağa teslim edildi. Resul K. hakkında da 'gece vakti silahlı yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, K.'ın zincirle bağlı pitbull cinsi köpeği silah olarak kullanıp, Mustafa Ö. ve Zeki Z.'nin üzerine saldığı, mağdurların da köpekten korkarak, cep telefonunu verdikleri belirtildi.

BU KÖPEKLER YASAKLI

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde görevli veteriner hekim Mehmet Akar, pitbull cinsi köpeğin yasaklı 5 köpekten birisi olduğunu belirterek, "Bu köpekler yasaklı olduğu için yakalandığı zaman barınağımıza getiriliyor. Bu köpekler yetiştirilmeye bağlı olarak çok tehlikeli olabiliyor. Sahibinden başka herkese saldırma durumu çok yüksek oluyor. Vatandaşlar sahiplenmek istediği zaman biz bunu vermiyoruz" dedi.

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KORKUTMAK İÇİN KULLANIYORLAR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ise pitbull cinsi köpeklerin yasaklı olduğunu belirterek, "Bu hayvanların çeneleri çok güçlü olduğu için sahipleri korkutmak amaçlı yanlarında bulunduruyor. Bu köpekler yakalandığı zaman sahibine 7 bin 200 lira ceza kesiliyor. Bize getirilen pitbulları da kısırlaştırarak barındırıyoruz" diye konuştu.

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