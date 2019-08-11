HABER

Pitbull sahibine saldırdı, polis vurarak kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 18:54 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, boya işleri işleri yapan Halil Cici (50), 'Hektor' isimli 'Pitbull' cinsi köpeğinin saldırısına uğradı.

Pitbull sahibine saldırdı, polis vurarak kurtardı

KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, boya işleri işleri yapan Halil Cici (50), 'Hektor' isimli 'Pitbull' cinsi köpeğinin saldırısına uğradı. Sahibinin iki kolundan da ısırdığı 'Hektor' polis ekiplerince vurularak öldürülürken, ağır yaralanan Cici, nastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 13.30 sıralarında, Kuşadası ilçesinde meydana geldi. Evli ve iki çocuk babası Halil Cici, oturduğu 3 katlı apartmanın bahçesinde beslediği köpeğine mama vermek için Pitbull cinsi 'Hektor' isimli köpeğinin yanına gitti. Hektor bir anda sahibi Halil Cici'ye saldırdı. Köpeğin iki kolunu ısırdığı Cici kanlar içinde yere yığılırken, durumu gören Üzeyir A. komşusunun yardımı etmeye çalıştı ancak Hektor ona da saldırdı. Hektor'dan kaçan Üzeyir A. durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polislerden biri, sahibini kollarından defalarca kez ısıran köpeği, tabancayla vurup, etkisiz hale getirdi. Köpek olay yerinde ölürken, kanlar içindeki Halil Cici, sağlık görevlilerince Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Cici, Aydın Atatük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kollarındaki birinci derece yaralanma ve aşırı kan kaybı nedeniyle Cici'nin bir süre hastanede tedavisine devam edileceği bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Köpeğinin saldırısına uğrayan Halil Cici, "Polisler köpeğimi durdurmayı başaramayınca, mecburen vurmak zorunda kaldılar. Aksi takdirde köpeğim beni öldürecekti. Kollarımla başımı korudum. Bu nedenle köpeğim sadece kollarımı ısırabildi" dedi.

FOTOĞRAFLI

Pitbull sahibine saldırdı, polis vurarak kurtardıPitbull sahibine saldırdı, polis vurarak kurtardıPitbull sahibine saldırdı, polis vurarak kurtardı

Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada
Bayram günü serinlemek için girdiği barajda boğulduBayram günü serinlemek için girdiği barajda boğuldu
Bursa'da makilik alanda yangınBursa'da makilik alanda yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

Kostümleri olay oldu! 'Çarpılacaksın!'

Kostümleri olay oldu! 'Çarpılacaksın!'

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İmamoğlu uyardı: Suç işlemek anlamına geliyor

İmamoğlu uyardı: Suç işlemek anlamına geliyor

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Kozan’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kozan’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara... Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

Ankara'da iki otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

'Dolaşacağım' diyerek dışarı çıkmıştı! 15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Beşiktaş taraftarları zincirleme kaza yaptı: 4 kişi yaralı

Beşiktaş taraftarları zincirleme kaza yaptı! Yaralılar var

Babasının öldüğü kazada, Ömer de kurtarılamadı

Tatil yolunda acı haber... Küçük Ömer de kuratılamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.