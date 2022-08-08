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Pitbull, "Saldır" komutu verilince... "Kulağını kaybetme ihtimali yüzde 90" İnternette tanışıp sevgili olmak istemişti

08.08.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’deki kan donduran pitbull dehşetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Sosyal medyadan tanıştığı S.D. ile sevgili olmak isteyen Halil Bağtur S.D.'nin erkek arkadaşı F.Y. tarafından pitbullu saldırıya uğradı. Bağtur’un ağabeyi, F.Y.’nin pitbull’a “Saldır” komutu verdiğinde köpeğin, Bağtur’un kulağını kopardığını, dudağını yardığını söyledi. Kardeşinin kulağını kaybetme ihtimalinin yüzde 90 olduğunu belirterek kendilerini en çok üzenin de 2 kadının serbest kalması olduğunu anlattı.

Dehşete düşüren pitbullu saldırıda ortaya çıkan yeni detaylar bir kez daha kan dondurdu. Korkunç olay, Salı günü Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Bağtur (39), sosyal medyadan tanıştığı S.D. (18) ile sevgili olmak istedi. Ancak sevgilisi olan S.D. bu teklifi kabul etmedi. İddiaya göre S.D., Halil Bağtur'dan maddi olarak isteklerde bulunmaya devam edince Bağtur da sevgili olmak için ısrar etti. Bunun üzerine S.D., Bağtur'u arayarak görüşmek istedi. Yanına kız arkadaşı T.C.Ö.'yü de alan S.D., Bağtur'la bir alışveriş merkezinde buluştu. Burada birlikte alışveriş yapan 3 kişi daha sonra yakınlardaki bir parka giderek oturmaya devam etti. Pitbull dehşeti ise bu olayın ardından yaşandı. Şimdi, Bağtur’un kulağını kaybetme ihtimalinin yüzde 90 olduğu belirtiliyor. Olaydaki 2 kadın ise serbest kaldı. İşte tüm detaylar…

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KÖPEKLE SALDIRIP 2 BİN LİRASINI VE CEP TELEFONUNU GASP ETTİLER

Parkta S.D. ve T.C.Ö. ile oturan Halil Bağtur'un yanına elinde pitbull köpeği olan F.Y. (23) de geldi.

İddiaya göre S.D. ile sevgili olan F.Y., Bağtur'a, 'Kızların istediklerini neden yapmıyorsun' diyerek tartışmaya başladı. Ayağa kalkıp kendini savunmak isteyen Bağtur'u gören F.Y., yanındaki köpeğine 'saldır' komutu verdi. Pitbull cinsi köpek komutun ardından Bağtur'a saldırdı. Sağ kulağı kopan ve yüzünde çeşitli yaralar oluşan Bağtur'un 2 bin lira parası ile cep telefonunu alan 3 kişi ise koşarak uzaklaştı. O anlar çevredeki bir iş yerinin kamerasına anbean yansıdı. Olaydan sonra F.Y., S.D. ve T.C.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerden F.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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"BİZİ EN ÇOK ÜZEN 2 KADININ SERBEST KALMASI"

Saldırıya uğrayan Halil Bağtur'un ağabeyi İsmail Bağtur, yaşananları anlattı. S.D.'nin kendisini sosyal medyada Buse olarak tanıttığını, kardeşinin parasını yemek istediğini kardeşi de durumu anlayınca tuzak kurup saldırdığını ileri süren İsmail Bağtur, "Kardeşim, önce sosyal medya üzerinden bir kızla tanışmış. Bir alışveriş merkezinde görüşüp çay içmişler. Sonra tekrar buluşmak istemiş kardeşimle bu sefer de kardeşime kozmetik malzemesi aldırmak istemiş. Ondan önce de telefon faturamı öde demiş. Kardeşim faturayı ödemek isteyince kendisini Buse diye tanıtan kişinin S.D. olduğunu öğreniyor. Bu yüzden faturayı ödemiyor. Kozmetik ürünlerini de aldırmaya çalıştığını fark edince bunların parasını yemek istediğini anlıyor ve ödemiyor. Sonra ayrılıyor bunların yanından. Kız, kardeşimi arayıp 'Sen bizi yanlış anladın, biz öyle insanlar değiliz, gel bir konuşalım' diyorlar. Kardeşim de gidiyor. Kardeşime 'Biz çeteyiz, istediğimiz parayı verirsen seni affederiz' diyor. Sonra kardeşim üzerinde para olmadığını maaşını alınca kendilerine para vereceğini söylüyor. Bunun üzerine kızlar yeniden kardeşimi yanlış anladın bizi gel müsait bir yerde oturalım diye olayın olduğu parka götürüyor. Burada elinde köpek olan bir erkek geliyor. O da kardeşime, 'Sen kızların istediğini neden yapmıyorsun' diyor. Kardeşim kendini savunmak isteyince de köpeğine saldır diye komut veriyor. Köpek kardeşime saldırıyor" dedi.

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Bağtur, "Kardeşimin sağ kulağını koparmış, yüzü ve boynu kötü durumda. Dudağını ikiye yarmış. Sağlık durumu iyi değil, kulağını kaybetme ihtimali yüzde 90. Bizi en çok üzen ise kardeşime bunu yapan 2 kadının serbest kalması. Biz o 2 kişinin de yeniden yakalanmasını ve tutuklanmasını istiyoruz. Adil bir yargı istiyoruz" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İstanbul Küçükçekmece saldırı
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