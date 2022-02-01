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  4. Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş eve döndü! İlk kez görüntülendi

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş eve döndü! İlk kez görüntülendi

01.02.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te iki pitbullun saldırısı sonrası ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bir dizi operasyon geçiren 4 yaşındaki Asiye Ateş, dün sabah saatlerinde taburcu edildikten sonra memleketi Gaziantep'e dönmüştü. Memleketi Gaziantep'e dönen minik Asiye ve ailesi, yeni evlerindeki ilk gününde ilk kez görüntülendi.

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş eve döndü! İlk kez görüntülendi

Gaziantep’te iki pitbullun saldırısı sonrası ağır yaralandıktan sonra sevk edildiği Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde bir dizi operasyon geçiren Asiye Ateş, taburcu olarak döndüğü memleketi Gaziantep'teki yeni evinde ilk kez görüntülendi. Yeni evindeki ilk gününde neşesi ile dikkat çeken minik Asiye, kendisine hediye edilen tablet ve boyama seti ile oynadı.

ASİYE VE AİLESİ EVLERİNDE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Zor bir süreç geçirdiklerini söyleyen baba Hüseyin Ateş, kızı Asiye'nin uzun bir aradan sonra eski neşesini bulduğunu ifade ederken, anne Zeynep ise yaşadıkları zor süreçte devlet yetkililerinin kendilerini hiç yalnız bırakmadıklarını belirterek herkese teşekkür etti. Site bahçesinde yaşanan feci olayda ölümden dönen 4 yaşındaki Asiye, yeni evindeki ilk gününde neşesi ile dikkat çekerken, kendisine hediye edilen tablet ve boyama seti ile oynadı.

Son Dakika: Asiye Ateş taburcu edildi! &quot;Normal hayatına devam edecek&quot;Son Dakika: Asiye Ateş taburcu edildi! "Normal hayatına devam edecek"

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''KONUŞUYOR, ESKİ NEŞESİNİ BULDU''

Yaşadıkları kötü olayın ardından devlet yetkililerinin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını söyleyen minik Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, "Çok zor bir süreç yaşadık ama Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin çünkü bizi hiç yalnız bırakmadı. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımız herkes bizimle çok ilgilendi. Bize devletimizin yokluğunu hissettirmediler, Antalya'da da herkes yanımızda oldu ve elinden gelenin fazlasını yaptı. Asiye'nin şu an durumu iyi, bir buçuk ay sonra tekrardan gideceğiz. Yine operasyon gerekiyorsa operasyon olacak. Ömer hocamızın kontrolünden sonra belli olacak herşey. Allah razı olsun herkesten, Allah devletimize zeval vermesin. Asiye'nin şu an durumun güzel. Konuşuyor, oynuyor yani eski neşesini buldu. Ufak tefek yaraları da zamanla geçecek Allah'ın izniyle. Sağ olsun, Allah devletimize zeval vermesin, ev aldılar bize, Asiye'ye umut oldular tekrardan" dedi.

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''ANNE OLARAK YAŞANABİLECEK EN KÖTÜ OLAYLARDAN BİRİNİ YAŞADIM''

Bir anne olarak çok zor bir dönem geçirdiğini ve kızının tekrar sağlığına kavuşmasıyla biraz olsun rahatladığını söyleyen anne Zeynep Ateş ise "Bir anne olarak yaşanabilecek en kötü olaylardan birini yaşadım. Allah daha beterinden saklasın. Devletimiz bu süreçte hep yanımızda oldu. Allah devletimize zarar ziyan vermesin. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devlet büyüklerimize, Ömer Özkan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bize olan ilgilerinin gerçekten tarifi yoktur. Kızım şu an çok iyi, önceki durumuna göre şu an çok güzel. Allah'a çok şükür, bu günleri gösterdi bize" diye konuştu.

Memleketindeki yeni evinde ilk gününü geçiren 4 yaşındaki Asiye ise neşesiyle dikkat çekerken, bazı yakınlarına takılmayı da ihmal etmedi.

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(İHA)

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Gaziantep
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