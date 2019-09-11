Pitbull saldırısında öldü sanılan yavru kediyi o kurtardı

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu telef olduğu düşünülüp, çöp konteynerine bırakılan yavru kedi, çevreden geçen ve kedinin yaşadığını fark eden Şafak Sezer'in (38) çabaları sayesinde kurtuldu. Hayvansever kadın, kedinin nefes alıp verdiğini fark edince otostopla hastaneye götürüp tedavi ettirdi ve tedavi masraflarını da cebinden ödedi. Sezer, "Bir anda hayvanın çığlık seslerini duydum. O anda hiçbir şeyi gözüm görmedi" dedi.

Atakum İlçesi, Çakırlar Mahallesi'nde pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve telef olduğu düşünülen 4 aylık yavru kedi, bölgedeki bir çöp konteynerinin yanına bırakıldı. Sokakta yürüyen Şafak Sezer, saldırı sonucu ağır yaralanıp kanlar içinde yatan yavru kedinin nefes aldığını fark edip yardıma koştu. Yaşam mücadelesi veren kediyi kucağına alan duyarlı kadın, otostop ile bir aracı durdurarak, kediyi Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hayvan Hastanesi’ne götürdü. Sezer’in zamanla yarışarak kediyi hastaneye yetiştirmesi ile tedaviye alınan kedi sağlığına kavuştu. Başına ağır darbe alması nedeniyle beyin travması geçiren kedinin, bacaklarından aldığı darbeler için de arka ayakalrına ‘pin’ takıldı ve yürümesi sağlandı. Sezer, yavru kedinin bin TL tutan tedavi masraflarını da cebinden karşılarken, kediyi geçici olarak sahiplendi.

'O AN İÇİM YANDI'

Yaşananları anlatan Şafak Sezer, "Bir anda hayvanın çığlık seslerini duydum. O anda hiçbir şeyi gözüm görmedi. Yavrucuğun yanına koştum, nefes aldığını fark ettim. Kediyi aldım ve yoldan otostop yaparak hayvan hastanesine götürdüm. Burada tedavi ettirdim. Parası hiç önemli değil, sonuçta bir canı kurtardım. Bu yaşananlar, yüreğimi yaktı. Bu türdeki köpeklerle ilgili ciddi bir çalışma yapılması lazım. İçim yandı. Bu vahşi köpek, kedi değil de bir çocuğa da saldırabilirdi. Yetkililere sesleniyorum, lütfen bu tehlikenin önüne geçsinler" dedi.

‘ÖMÜRLÜK BİR YUVA ARIYORUZ’

Tedavi ettirdiği yavru kediyi sokağa bırakmak istemediğini ancak bakacak da durumunun olmadığını belirten Sezer, "Kedi çok uysal. Kuru mama yiyor ve tuvaletini kumuna yapıyor. Bakacak durumumuz pek yok. O yüzden onu sevecek, sahiplenecek, ailesi olacak ona ömürlük bir yuva arıyoruz" diye konuştu.

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