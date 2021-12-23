Pitbull tehlikeli mi, beslemek yasak mı? Pitbull besleyenler nereye şikayet edilir?

Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi türler tehlikeli olarak kabul ediliyor. İnatçı bir köpek olan pitbull, ısırdığında kemikleri kırabilir. Pitbull beslemek 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 01.07.2004 tarihinde yürürlüğe giren kanunun 14. maddesinin l bendinde; ''Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaktır'' hükmüyle yasaklandı.

PİTBULL BESLEMENİN CEZASI NEDİR?

Kanunla belirtilen yasağa uymayanlara kanunun 28. maddesi gereğince hayvan başına 7.802 TL. idari para cezası verilir ve hayvanlara el konulur. Kanunda beslemek ile ilgili bir madde bulunmuyor ancak, ''üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve hediye etmek'' cümlesi açıkça beslemenin de yasak olduğu anlamına çıkıyor.

PİTBULL BESLEYENLER NEREYE ŞİKAYET EDİLİR?

Pitbull besleyenleri şikayet etmek isteyenler Doğa Koruma ve Millî Parklar Şube Müdürlüğü’ne (DKMP) başvuru yapabilir. Aynı zamanda Emniyet Teşkilatlarının Asayiş Şube Müdürlüklerine bağlı olarak kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerinin de tehlikeli ırklara müdahale etme yetkisi bulunuyor.

BESLEMESİ YASAK OLAN KÖPEKLER