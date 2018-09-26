Pitbull vahşeti kamerada

Edinilen bilgiye göre olay kent merkezinde bir binanın önünde meydana geldi. Sahibinin sokakta gezdirdiği Pitbull cinsi köpek, bir anda sahibinin elinden kurtularak başka bir köpeğe saldırdı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde elinde sopa olan bir kişi ise ayırmak için sopayla köpeklere vurdu.

Çevredeki kalabalığın mücadelesine rağmen saldırdığı köpekten ayrılmayan köpeğin vahşeti adeta tüyleri diken diken etti. Uzun uğraşlar sonucu köpekleri ayıran vatandaşlar Pitbull cinsi köpeği hızla uzaklaştırmaya çalıştı.

Aldığı darbelerle yaralanan diğer köpeğin inlemesi ise adeta sokakta yankılandı. Bir vatandaş ise yaralı köpeğin başına gelerek bir süre sevmeye çalıştı. Yaşanan o anlar ise vatandaşların büyük tepkisine neden oldu. (İHA)

