'Pitbull yanlış yetiştirme nedeniyle saldırganlaşır'

KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, sahibi olduğu pitbull cinsi köpeğin saldırısında her iki kolundan yaralanan boya ustası Halil Cici (50), taburcu edildi. Bayram tatili süresince evde tedavisi sürecek Cici'nin yapılacak kontrollerden sonra bir dizi cerrahi operasyon geçirebileceği bildirildi. Veteriner hekim Erdinç Toy, "Pitbull cinsi köpekler büyüme çağlarında sahipleri tarafından uygulanan yanlış beslenme ve yetiştirme yöntemleri neticesinde saldırgan davranışlar gösterebilirler" dedi.

Evli, iki çocuk babası Halil Cici, dün saat 13.30 sıralarında, oturduğu 3 katlı apartmanın bahçesinde beslediği pitbull cinsi 'Hektor' isimli köpeğine mama vermek için yanına gitti. Ancak köpek, Cici'ye saldırdı. Köpeği tarafından her iki kolundan ısırılan Halil Cici'nin yardımına komşusu Üzeyir A., yetişti. Ancak, köpek Üzeyir A.'ya da saldırıp, yaklaşmasını engelledi. Bunun üzerine komşusu çareyi polisi aramakta buldu.

Gelen polislerden biri, sahibini her iki kolundan defalarca ısırarak parçalayan köpeği, tabancayla vurdu. Köpek olay yerinde telef olurken, kanlar içindeki Halil Cici, 112 Acil Servis ambulansı ile Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TABURCU EDİLDİ

Buradaki ilk müdahalenin ardından Halil Cici, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kollarında birinci derece yaralanma ve aşırı kan kaybı bulunan Cici, tedavisinin ardından bu sabah taburcu edildi. Kuşadası'ndaki evinde tedavisine devam edilecek olan Cici'nin, daha sonra yapılacak kontroller sonrasında bir dizi cerrahi operasyon geçirebileceği bildirildi.

'PİTBULLAR YANLIŞ YETİŞTİRME YÖNTEMİ NEDENİYLE SALDIRGANLAŞIR'

Veteriner hekim Erdinç Toy, pitbull cinsi köpeklerin saldırgan yetiştirilmedikleri sürece koruma içgüdüsü olan köpekleri olduğunu söyledi. 5398 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince pitbull cinsi köpeklerin satışı ve bakılmasının Türkiye'de yasak olduğuna dikkat çeken Veteriner Toy, şunları söyledi:

"Ancak yine de bu yasaklara aykırı olarak vatandaşların bu cins hayvanları beslediğini görüyoruz. Pitbull cinsi köpekler büyüme çağlarında sahipleri tarafından uygulanan yanlış beslenme ve yetiştirme yöntemleri neticesinde saldırgan davranışlar gösterebilirler. Özellikle dövüş köpeği olarak kullanılmaları sebebi ile kamuoyunda en tehlikeli hayvanlar olarak bilinmekteler. Bu cins köpekler güçlü yapılarına rağmen uygun tarzda yetiştirilmeleri halinde saldırgan bir tutum içinde olmazlar. Pitbul saldırılarından korunmanın en önemli yolu, köpeğin saldırı anında dikkatini dağıtmak. Bir başka yol olarak ise elinizdeki bir giysi parçası ya da çanta ile kolunuzu sararak saldırıyı geçiştirebilirsiniz."