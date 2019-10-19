Pitbull'a tasma ve ağızlık zorunluluğu önerisi

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu raporunda, pitbull'un da aralarında bulunduğu tehlikeli 4 ırk ve bunların melezleri için kalabalık alanlara girmelerine sınırlama, tasmasız ve ağızlıksız gezdirmeme, ruhsat zorunluluğu gibi tedbirler önerildi.

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Üyesi AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, bu hayvanlar için önerilen, 9 maddelik önlemi anlattı. Kılıç, komisyondan çıkacak raporun kanun oluşturulurken bir kaynak teşkil edeceğini söyledi. Bu tür hayvanların görüldüğü, şikayet edildiği takdirde kolluk kuvvetleri tarafından el konulduğunu ve hayvan barınaklarına alındığını kaydeden Kılıç, şöyle dedi:

"Bunları bulunduran, besleyen, hatta dövüştüren ve başkalarına saldırmasına da vesile olanlara 7 bin 800 lira ceza kesiliyor. Bu sürecin doğru yönetilmesi için, 'yasaklı ırk' kavramı ve algısı yerine, 'tehlikeli ırk' olduğu vurgulanmalıdır. Tehlikeli ırk kapsamında köpeğe sahip olanlara, 'ruhsat' zorunluluğu getirilmelidir. El konulan tehlikeli ırk kapsamındaki köpekler, yeni düzenlemeyle tanımlanacak muayenelerden geçirildikten sonra sahiplerine iade edilmelidir. Ancak sakıncalı ve sahiplendirilemeyen hayvanlar rehabilitasyon merkezlerine nakledilmeli. Ayrıca sahipleri bu köpekleri kısırlaştırmak için veterinere götürmeli, üretimi yasaklanmalıdır. Bu hayvanların tasmasız ve ağızlıksız olarak dışarı çıkarılmaları yasaklanmalı ve kamunun ortak kullandığı bazı kalabalık alanlara girişlerine sınır getirilmelidir. Dövüştürüldüğü tespit edilen köpeklere de el konulmalıdır. Agresyon belirlenen hayvanlar davranış terapisine sokularak veteriner raporuna göre, sahibine ya da rehabilitasyon merkezine teslim edilmelidir. Tehlikeli ırk listesi oluşturularak bu listede hangi ırkların olacağına kanun düzeyinde değil, bakanlık tarafından uzman üyeler ve STK temsilcilerinden oluşacak bir komisyon tarafından, karar verilmelidir. Liste her yıl güncellenmelidir. Ayrıca tehlikeli ırklara yönelik uygulamalarda sorumluluk hayvan sahibine yüklenmelidir. Yapılacak düzenlemede hayvana değil, hayvan sahibine ceza uygulanmalıdır."