Pitbulların saldırısına uğrayan elektrik firması çalışanı: 'Sonum geldi' dedim

Köyceğiz ilçesinde, 5 yıldır elektrik dağıtım şirketinde çalışan evli ve 2 çocuk babası Hayati Güler, 18 Temmuz Cumartesi günü, sayaç okumak için Gülpınar Mahallesi'ndeki U.Y.'e ait evin bahçesine girdi. Ancak bahçedeki Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı. Yarı baygın halde yere yığılan Güler'i Pitbull'lar, öldü zannederek bıraktı. Kendi imkanıyla bahçeden çıkmayı başaran Hayati Güler'e ilk yardımı çevredekiler yaptı. Boynundan, ensesinden, sırtından ve 2 kolu ile 2 bacağından yaralanan Hayati Güler, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Güler'in sağ topuğundan alınan doku, sol koluna nakil edildi. Yaklaşık 6 saat süren ameliyatın ardından üroloji servisine alındı.

'BAŞLARINI SALLAYARAK KOLUMU PARÇALAMAYA BAŞLADILAR'

Hastanede tedavisi süren Hayati Güler, "Beş yıldır sayaç okuma görevlisi olarak çalışıyorum. Daha önce gittiğim o evde köpek yoktu. Bahçe kapısından girdim. Evin sahibine seslendim. Balkonda bulunan 2 köpek üzerime atladı. Başlarını sallayarak, kolumu parçalamaya başladılar. 'Bugün benim sonum geldi, kesin beni öldürecekler' diye aklımdan geçirdim" dedi.