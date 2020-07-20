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Pitbulların saldırısına uğrayan elektrik firması çalışanı: 'Sonum geldi' dedim

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 14:35 | Son Güncelleme

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, elektrik sayacı okumak için girdiği evin bahçesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan ve topuğundan alınan doku, 6 saatlik ameliyatla sol koluna nakledilen Hayati Güler (51), "'Bugün benim sonum, kesin beni öldürecekler' diye aklımdan geçirdim" dedi. Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü, köpeklere el koyup, sahibine 20 bin lira ceza yazdı.

Pitbulların saldırısına uğrayan elektrik firması çalışanı: 'Sonum geldi' dedim

Köyceğiz ilçesinde, 5 yıldır elektrik dağıtım şirketinde çalışan evli ve 2 çocuk babası Hayati Güler, 18 Temmuz Cumartesi günü, sayaç okumak için Gülpınar Mahallesi'ndeki U.Y.'e ait evin bahçesine girdi. Ancak bahçedeki Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı. Yarı baygın halde yere yığılan Güler'i Pitbull'lar, öldü zannederek bıraktı. Kendi imkanıyla bahçeden çıkmayı başaran Hayati Güler'e ilk yardımı çevredekiler yaptı. Boynundan, ensesinden, sırtından ve 2 kolu ile 2 bacağından yaralanan Hayati Güler, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Güler'in sağ topuğundan alınan doku, sol koluna nakil edildi. Yaklaşık 6 saat süren ameliyatın ardından üroloji servisine alındı.

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'BAŞLARINI SALLAYARAK KOLUMU PARÇALAMAYA BAŞLADILAR'

Hastanede tedavisi süren Hayati Güler, "Beş yıldır sayaç okuma görevlisi olarak çalışıyorum. Daha önce gittiğim o evde köpek yoktu. Bahçe kapısından girdim. Evin sahibine seslendim. Balkonda bulunan 2 köpek üzerime atladı. Başlarını sallayarak, kolumu parçalamaya başladılar. 'Bugün benim sonum geldi, kesin beni öldürecekler' diye aklımdan geçirdim" dedi.

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'BU KÖPEKLERİ BESLEMEK VAHŞETTİR'

Köpeklerden kurtulmak için çok bağırdığını ifade eden Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Etrafta kalabalık toplanmaya başladı. Kimse korkudan bahçeye giremedi. Yarı baygın halde yere düşünce köpekler beni bıraktı. Dışarı çıktım. İnsanlar yardımcı olarak, elimi, yüzümü yıkadılar. Olay yerine gelen evin sahibine çevredekiler tepki gösterdi. Bu köpekleri beslemek vahşet. Oraya bir çocuk girse ne olacaktı? Davacı olacağım. Cezası neyse çeksinler. Beni mahvettiler. "

Eşini hastane odasında yalnız bırakmayan Songül Güler (50), de yaşanan olayın vahşet olduğunu söyledi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü'nden veterinerler de polis eşliğinde U.Y.'nin evine gitti. Ekiplerin yaklaşamadığı köpekler, sahipleri U.Y. tarafından güçlükle sakinleştirildi. Yapılan cins tespitinin ardından köpekler, belediye aracındaki kafeslere konularak, hayvan barınağına götürüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü, U.Y.'ye 20 bin lira ceza kesti.

DHA

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