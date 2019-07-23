HABER

Pitbull'un önüne attıkları 'Çıtır' kediyi parçalattılar

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 15:41 | Son Güncelleme

ADANA'da, market sahibi Zehra Kuşçu'nun beslediği 'Çıtır' adlı kedi, kimliği belirsiz kişiler tarafından, gezdirdikleri pitbull cinsi köpeğin önüne atıldı.

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, market sahibi Zehra Kuşçu'nun beslediği 'Çıtır' adlı kedi, kimliği belirsiz kişiler tarafından, gezdirdikleri pitbull cinsi köpeğin önüne atıldı. Köpeğin saldırıp parçaladığı Çıtır öldü, olay çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. ​Olay, sabah saatlerinde, merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi Defne Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki marketi işleten Zehra Kuşçu'nun 2, 5 yıldır beslediği 'Çıtır' adlı kedi, iş yerine yakın bir yerde dolaşırken karşıdan gelen kimliği belirsiz kişilerin tasmayla gezdirdiği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Park halindeki otomobilin altına saklanan kedi, şüpheliler tarafından yakalanıp köpeğin önüne atıldı. Kedi, köpeğin saldırısıyla kanlar içinde kalırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Zehra Kuşçu, marketten çıktığında Çıtır'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, Çıtır’ın önce köpekten kaçarak otomobilin altına saklandığı ardından şüphelilerin kediyi zorla köpeğin önüne attıkları görülüyor. Bunun üzerine köpek kediyi parçalayıp öldürüyor. 'KUYRUĞUNDAN TUTUP KÖPEĞİN ÖNÜNE ATMIŞLAR' Kedisi Çıtır'ın sevecen bir yapıya sahip olduğunu ve sokaktaki insanlardan korkmayıp kendini sevdirdiğini söyleyen Zehra Kuşçu, "Sevecekler zannedip yanlarına yaklaşmış. Köpek saldırınca arabanın altına doğru gitmiş ama kuyruğundan tutup köpeğin önüne atmışlar. Bu nasıl vicdansızlıktır. Biz bu cins köpekleri mahallemizde istemiyoruz. Sahipleri asıl suçlular. Kedileri yem diye önüne atıyorlar. Bunu her zaman yapıyorlar. Ben şikayetçiyim. Bir cana kıydılar" dedi. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul metrolarındaki ölçüm korkuttu! Tam 3 katıİstanbul metrolarındaki ölçüm korkuttu! Tam 3 katı
Van Barosu, donarak ölen kaçak göçmenlerle ilgili rapor hazırladıVan Barosu, donarak ölen kaçak göçmenlerle ilgili rapor hazırladı
Deniz Kıyısında Mahsur Kalan Tatilcileri JAK KurtardıDeniz Kıyısında Mahsur Kalan Tatilcileri JAK Kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Hande Ataizi canlı yayında itiraf etti!

Hande Ataizi canlı yayında itiraf etti!

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamile kediyi pitbullun önüne atıp parçalattılar

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Son dakika! Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Bilecik'te bıçaklı kavga! İki gurup birbirine girdi: Yaralılar var

İki gurup birbirine girdi: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.