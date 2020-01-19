HABER
  4. Pitbull'un saldırdığı 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

Pitbull'un saldırdığı 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 16:54 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, sahibinin serbest bıraktığı pitbull cinsi köpek, önüne çıkan 3 kişiye saldırdı. Saldırıda yaralanan 1'i çocuk 2 kişi hastaneye kaldırılırken, köpeğin sahibi Ş.Ö.(18) gözaltına alındı.

Rahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, sahibinin serbest bıraktığı pitbull cinsi köpek, önüne çıkan 3 kişiye saldırdı. Saldırıda yaralanan 1'i çocuk 2 kişi hastaneye kaldırılırken, köpeğin sahibi Ş.Ö.(18) gözaltına alındı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Kılavuz Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Ş.Ö. yanında bulunan pitbull cinsi köpeği sokakta serbest bıraktı. Köpek ilk olarak sokakta gezen Metehan Kara'ya (18) saldırıp, sol bacağından yaraladı. Daha sonra da yakınlardaki halı sahaya girdi. Pitbull, burada futbol oynayan Alkan Kara (16) ve Alperen Karaca'ya (11) da saldırdı. Karaca bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Metehan Kara ambulansla, Alperen Karaca ise yakınları tarafından Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Polis ekipleri olayın ardından köpeğin sahibi Ş.Ö.'yü gözaltına alarak ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. İfadesi alınan Ş.Ö. olay sonrası köpeği köye gönderdiğini söyledi.
Olayı anlatan yaralılardan Metehan Kara, "Yukarıdan aşağı iniyordum. Köpek ellerindeydi. Bir anda köpeği bırakınca ayağımı tuttu, yaraladı. Ben ayağımı çektim" dedi.
Kardeşi Alkan Kara ise, "Biz sahada futbol oynuyorduk. Köpeği sahaya bıraktılar. Köpek önce küçük çocuğu ısırdı. Daha sonra ben çocuğu kurtardım. Sonra da direkt benim ayağıma saldırdı. Paçamı tuttu ama yaralanmadım. Sahibinin köpeği neden bıraktığını bilmiyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kocasına 'kıro' dedi! Mahkeme kararını verdiKocasına 'kıro' dedi! Mahkeme kararını verdi
Kütahya’da 5 bin 350 tarihi eser ele geçirildiKütahya’da 5 bin 350 tarihi eser ele geçirildi
Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandıJandarmanın uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Erdoğan'dan Metin İyidil kararı hakkında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Metin İyidil kararı hakkında flaş açıklamalar

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa-Akçakale yolunda EYP bulundu! Yol trafiğe kapatıldı

Şanlıurfa-Akçakale yolunda EYP bulundu! Yol trafiğe kapatıldı

Denizli'de dehşet! Tartıştığı damadını pompalı tüfekle öldürdü

Damadını pompalı tüfekle öldürdü! Akılalmaz iddia!

Türkiye’nin dört bir yanından gelen ekipler kayıp Gülistan’ı arıyor

Gülistan her yerde aranıyor!

'Polisim' dediği genç kızı kaçırıp darp etti, tecavüze kalkıştı

Kan dondurdu! Genç kızı kaçırıp darp etti, tecavüze kalkıştı

Kanal İstanbul yürüyüşü: İstanbul'a kanal açmaya geldik

Kanal İstanbul yürüyüşü: İstanbul'a kanal açmaya geldik

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden ikamet izni başvurusu yapacak yabancılara 'sahte internet sitesi' uyarısı

Dikkat! İkamet izni başvurusu uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.