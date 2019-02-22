Pitbullun saldırdığı 2 öğrenci yaralandı

Çorum’da bir okula giren pitbullun saldırması sonucu 2 öğrenci yaralanırken, 3 öğrenci de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda meydana geldi. Okul bahçesine giren pitbull cinsi köpek öğrencilere saldırdı. Büyük korku ve panik yaşayan öğrenciler sağa sola kaçarken, köpeğin yere yatırdığı bir öğrenciyi diğer öğrenciler, öğretmen ve güvenlik görevlisi kurtardı. Köpek daha sonra başka bir öğrenciyi yaraladı. Köpeğin saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, yaralanan 2 öğrenci hastaneye kaldırıldı. 3 öğrenci de tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldü.

