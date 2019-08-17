HABER

Pitbull'un saldırdığı gebe kedi öldü, sahibine 7 bin TL ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 12:46 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde, sahibinin elinden kurtulan pitbull cinsi köpek, gebe kediye saldırdı.

Pitbull'un saldırdığı gebe kedi öldü, sahibine 7 bin TL ceza

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde, sahibinin elinden kurtulan pitbull cinsi köpek, gebe kediye saldırdı. Mahallelinin veterinere götürdüğü kedi, yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü. Köpeğin sahibi Ş.Y.'ye (38) 7 bin 802 TL para cezası verildi.
Olay, sabah saatlerinde, Selçuk Mahallesi’nde meydana geldi. Ş.Y. sokakta pitbull cinsi köpeğini gezdirirken, önüne kedi çıktı. Ş.Y.'nin tuttuğu tasmadan kurtulan köpek, kediye saldırdı. Olayı gören çevredekiler, köpeği kediden güçlükle ayırdı. Veterinere götürülen kedinin gebe olduğu belirlendi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kedi, kurtarılamadı. Mahallelinin şikayeti üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, Ş.Y.'ye, köpeğin üretiminin, bakımının ve satışının yasak olması nedeniyle 7 bin 802 TL para cezası verdi.

FOTOĞRAFLI

Pitbull'un saldırdığı gebe kedi öldü, sahibine 7 bin TL cezaPitbull'un saldırdığı gebe kedi öldü, sahibine 7 bin TL cezaPitbull'un saldırdığı gebe kedi öldü, sahibine 7 bin TL cezaPitbull'un saldırdığı gebe kedi öldü, sahibine 7 bin TL ceza

Fedakar annenin büyük mücadelesiFedakar annenin büyük mücadelesi
Diyarbakır’da ASM’nin jeneratörü 2 saat aralıksız çalışınca küle döndüDiyarbakır’da ASM’nin jeneratörü 2 saat aralıksız çalışınca küle döndü
'Pes' dedirten olay! Antarktika'da bulundu'Pes' dedirten olay! Antarktika'da bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

Savaşın eşiğine geldiler! Trump dünyaya seslendi

Savaşın eşiğine geldiler! Trump dünyaya seslendi

'G.Saray'ı Falcao bile kurtaramaz'

'G.Saray'ı Falcao bile kurtaramaz'

'G.Saray'ın tokat yemesi lazım'

'G.Saray'ın tokat yemesi lazım'

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

Sancaktepe'de 7 katlı binada patlama

Sancaktepe'de 7 katlı binada patlama

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Sakarya'da kan donduran cinayet!

Sakarya'da kan donduran cinayet!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kişisel bakım ürünleri Antarktika kıyılarını da kirletti

'Pes' dedirten olay! Antarktika'da bulundu

TEM'de feci kaza! 2'si çocuk 13 kişi yaralandı

TEM'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Büyük felaketin 20. yıl dönümü

Büyük felaketin 20. yıl dönümü

Cam silmek isterken 5. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

Cam silmek isterken 5. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

Tarla sulama tartışmasında çapa ile darbedildi

Tarla sulama tartışmasında çapa ile darbedildi

Kayıp kadın eski eşinin evinin çatı katında bulundu

Kayıp kadın eski eşinin evinin çatı katında bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.