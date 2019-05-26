HABER

Pitbull'un yaraladığı kedi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 12:34 | Son Güncelleme

Pitbull'un yaraladığı kedi öldü

Aydın'da Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan ve vatandaşların uzun uğraşları sonucu kurtarılan kedi tedavisinin sürdüğü klinikte öldü.

Adnan Menderes Bulvarı'nda sahibi tarafından gezdirilen Pitbull cinsi köpek tarafından ısırıldıktan sonra ağır yaralanan ve Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş tarafından bir klinikte tedavi ettirilen 1 yaşındaki "Kömür" adı verilen sokak kedisi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA muhabirine açıklama yapan Tekinbaş, kedinin acıya dayanamayarak öldüğünü, Pitbull'u gezdiren kişi hakkında da şikayette bulunacaklarını söyledi.

- Olay

Bulvarda 24 Mayıs'ta 1 yaşındaki kedi, Pitbull tarafından ısırılmış, kediyi uzun süre bırakmayan köpeğe sahibi ve çevredeki vatandaşlar müdahale etmişti.

Tedavi altına alınan kedinin çenesinde, göğüs kafesinde ve vücudunun bazı yerlerinde kırık olduğu tespit edilmişti.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Bu kurstan mezun olanların işi garantiBu kurstan mezun olanların işi garanti
Bursa'da bayram alışverişi telaşıBursa'da bayram alışverişi telaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kedi klinik pitbull veteriner Yaşam Savaşı

En Çok Okunan Haberler

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Boşanma iddiaları gündemdeyken Cumhurbaşkanı ile görüştüler

Boşanma iddiaları gündemdeyken Cumhurbaşkanı ile görüştüler

Bakan detayları açıkladı! 28 Mayıs'ta hizmete giriyor

Bakan detayları açıkladı! 28 Mayıs'ta hizmete giriyor

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kars’ta FETÖ’den 5 rütbeli asker tutuklandı

5 rütbeli asker tutuklandı

Adıyaman'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Adıyaman'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Adana'da 2 gündür aranan Cengizhan'ın cesedi bulundu!

İki gündür aranıyordu! Cesedi bulundu...

Sokak ortasında dehşet! Baba ve oğluna kurşun yağdırdılar!

Sokak ortasında dehşet! Baba ve oğluna kurşun yağdırdılar!

Gece yarısı korkunç olay! 13 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşini boynundan vurdu!

13 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşini boynundan vurdu!

Saatlerdir her yerde aranıyordu! Küçük Mustafa bakın nerede bulundu!

Küçük Mustafa bakın nerede bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.