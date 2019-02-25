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Piton Avustralya'dan İskoçya'ya ayakkabı içinde seyahat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 16:21 | Son Güncelleme

Piton Avustralya'dan İskoçya'ya ayakkabı içinde seyahat etti

Avustralya'ya ait küçük bir piton, kadın ayakkabısının içinde İskoçya'ya kadar seyahat etti.

CNN'de yer alan habere göre, Moira Boxall adlı kadın tatil için gittiği Avustralya'nın Queensland eyaletinden İskoçya'nın Glasgow kentine döndüğünde valizindeki ayakkabının içinde küçük bir pitonla karşılaştı.

Yılanın 15 bin kilometrelik yol boyunca deri değiştirdiği de belirtildi.

Boxall'ın daha sonra hayvan kurtarma ekibine ulaştığı ve pitonun ekip tarafından karantina altına alındığı ifade edildi.

Meksika'da 2016'da bir yolcu uçağının kabinine giren yılan korku dolu anların yaşanmasına neden olmuştu. Yılan görevliler tarafından yakalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya İskoçya piton

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