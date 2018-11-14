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Piton, yediği iki aylık köpek yavrusunu kustu!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.11.2018 16:24 | Son Güncelleme

Mide bulandıran korkunç anlar kameralara böyle yansıdı! Tayland'da bir piton yılanı, iki aylık köpek yavrusunu yuttu ancak kurtarma ekiplerinin müdahalesi sonucu köpeği kusmak zorunda kaldı. Ne yazık ki sevimli yavru kurtarılamadı.

Olay, sevimli köpeğin sahibi Pongsee Parapitak tarafından bahçeye mama vermek için çıktığında fark edildi.

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Normalde iki yavru köpeğe bakan Parapitak tek yavrunun mama yemeğe geldiğini görünce diğer yavruyu aramaya başladı.

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2 metrelik bir pitonun yavru köpeği yuttuğunu fark eden Parapitak, kurtarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekip yavru köpeği yılanın karnından kurtarmayı başardı.

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Yılanın köpeği kusması yaklaşık 5 dakika sürdü. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Yavru köpek kurtarılamazken sahibi en azından cenazesine ulaşabildiği için mutlu olduğunu söyledi.

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Parapitak "Daha sadece iki aylıktı. Bir de kardeşi vardı. Çok üzgünüm ama bir taraftan da onun cenazesini geri alabildiğim için mutluyum. Böylece ona uygun bir cenaze töreni yapabileceğiz" dedi.

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piton yılan yavru köpek TAYLAND kusmak

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